Oración oficial por la visita del papa León XIV a la Argentina: el texto completo y cómo rezarla

Oración oficial al papa León XIV en su visita a Argentina.-

La confirmación del itinerario apostólico del papa León XIV en Argentina generó una inmediata movilización en las comunidades parroquiales, las cuales comenzaron a difundir la plegaria oficial preparada para este acontecimiento de fe y trascendencia cívica.

La oración oficial al papa León XIV, difundida con aprobación eclesiástica para acompañar su visita a Argentina, se posiciona como una guía de servicio y reflexión ciudadana, pensada para que familias, colegios y grupos laicos acompañen cada etapa del viaje pastoral.

Según informaron los voceros episcopales, este texto busca canalizar las aspiraciones colectivas de justicia, encuentro fraterno y pacificación en todas las diócesis del territorio.

Texto oficial y guía de la oración al papa León XIV durante su visita a Argentina

Para facilitar su lectura pausada y su memorización en celebraciones comunitarias, la oración oficial al papa León XIV concebida para su visita a Argentina articula las intenciones pastorales en tres ejes espirituales:

Bienvenido Papa León: Peregrino de la paz

«Te alabamos y te agradecemos, Padre, por nuestra vida como pueblo.

Con Jesucristo, queremos poner a las personas en el centro de nuestro actuar, especialmente a los pobres, los enfermos, los pequeños, para ser una nación hospitalaria, movida por vínculos que busquen el bien común: donde la justicia sea la fuerza de la paz.

Que el Espíritu nos guíe en el diálogo para ser constructores de comunión, dándonos fuerzas para edificar juntos la civilización del amor, reconociendo en el corazón de cada ser humano, el lugar donde Tú deseas habitar.

Que podamos ser auténticos testigos de la fe, manifestando tu misericordia con alegría, y anunciando tu salvación con esperanza.

El Papa León XIV nos convoca y envía.

Junto a nuestra Madre de Luján, decimos:

¡Levántate, Argentina, y camina hacia una patria fraterna!

Amén.»

Claves prácticas para rezar la oración al papa León XIV en comunidades y hogares

Con el propósito de acercar el mensaje a la rutina de los fieles, las comisiones de liturgia recomendaron pautas sencillas para incorporar la oración al papa León XIV antes y durante su visita a Argentina: