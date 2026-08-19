La Mujer y el Cine celebra sus 38 años con estrenos internacionales y un documental sobre Siri Hustvedt y Paul Auster

El Festival La Mujer y el Cine celebrará sus 38 años del 26 al 30 de agosto de este año, con una programación que reunirá nuevas voces, cineastas de trayectoria, estrenos internacionales, clásicos recuperados y propuestas que exploran distintas formas de narrar. La edición recibió más de 300 postulaciones y seleccionó finalmente 75 obras, entre 35 cortometrajes, 24 videominutos, 11 largometrajes nacionales y cinco internacionales.

Uno de los principales atractivos será el estreno exclusivo en Argentina de Dance Around the Self (Danza alrededor del yo), documental de la directora alemana Sabine Lidl dedicado a la escritora Siri Hustvedt y a su relación con el también escritor Paul Auster, fallecido en 2024.

La película, que integró la competencia oficial de la Berlinale 2026, propone un acercamiento a Hustvedt a partir de conversaciones, recuerdos y reflexiones sobre la identidad, la creación, la memoria y el lenguaje. El vínculo con Auster ocupa un lugar central en el relato y permite recuperar la historia compartida por dos figuras fundamentales de la literatura contemporánea.

El documental recibió además el Premio al Mejor Documental en los Premios del Cine Alemán y tendrá su presentación argentina el viernes 28 de agosto, a las 19.30, en el Atlas Patio Bullrich.

Del Premio Oscar a Buenos Aires

La programación tendrá también un título recientemente distinguido por la Academia de Hollywood: Two People Exchanging Saliva (Dos personas intercambiando saliva), cortometraje francés dirigido por Natalie Musteata y Alexandre Singh, que compartió el Oscar 2026 al Mejor Cortometraje de Acción Real.

La película tiene además un vínculo argentino: fue producida con participación de la argentina Violeta Kreimer, quien estará presente en la función para conversar con el público. La proyección será el jueves 27 de agosto, a las 18, en el MALBA.

Una programación que amplía miradas

Entre las producciones argentinas seleccionadas aparecen Sigilo, de Gabriela Vidal; Vlasta, el recuerdo no es eterno, de Candela Vey y Tino Pereira; La muerte es algo que le sucede a los demás, de Ana García Blaya; Bosque arriba en la montaña, de Sofía Bordenave; Ahí donde no estás, de Laura Chiabrando; Un tiempo afuera, de Sheuen Mondelo; Mailin, de María Silvia Esteve, y ¿Cuándo dejamos de pedir permiso?, de Liliana María Sánchez, entre otras.

La programación iberoamericana, en tanto, incluirá producciones de Uruguay, Perú, España y Alemania, entre ellas Mamá está acá, Hija pródiga, La buena letra, Una quinta portuguesa y el documental sobre Hustvedt. Además, las las actividades especiales ampliarán la mirada hacia otros aspectos de la realización audiovisual. Entre ellas se destaca la masterclass “El arte (in)visible de la mezcla sonora”, a cargo de Yasmina Praderas Ramírez, ganadora del Premio Goya por As bestas y reconocida nuevamente en 2026 por su trabajo en Sirât.

Sonido, animación y clásicos

Otra de las propuestas recuperará una pieza fundamental de la historia de la animación: Las aventuras del príncipe Achmed, de la alemana Lotte Reiniger, considerada el largometraje animado más antiguo que se conserva completo. La función estará acompañada por música en vivo de Lucy Patané y Rosa Nolly y por una demostración de la técnica de animación mediante siluetas.

El Festival La Mujer y el Cine nació en abril de 1988, durante el primer Festival Internacional de Cine Realizado por Mujeres de Mar del Plata. Desde entonces, la organización sostiene como objetivo promover y difundir el cine realizado por mujeres y generar espacios para la participación de directoras dentro de una industria históricamente dominada por hombres.

El cierre será el domingo 30 de agosto, a las 20.30, en el MALBA, donde se entregarán los Premios a la Trayectoria a la actriz Mercedes Morán y a la historiadora y archivista audiovisual Paula Félix-Didier.

Las actividades se realizarán en MALBA Cine, Atlas Patio Bullrich, Amigos del Bellas Artes, Universidad del Cine y DAC. Todas las funciones, actividades y masterclasses serán con entrada libre y gratuita, sujetas a la capacidad de cada espacio.