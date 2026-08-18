Netflix presentó el tráiler del final de Cien años de soledad

Netflix presentó el tráiler del episodio final de Cien años de soledad, la ambiciosa adaptación de la célebre novela de Gabriel García Márquez. El desenlace llegará a la plataforma de streaming el próximo 26 de agosto y promete cerrar definitivamente la historia de la familia Buendía y el mítico pueblo de Macondo.

El capítulo especial estará dirigido por Laura Mora y tendrá una escala de producción comparable con la de un largometraje. Su estreno marcará el cierre de la segunda temporada, cuyos primeros siete episodios fueron lanzados el 5 de agosto.

Cuándo se estrena el episodio final de Cien años de soledad

El esperado capítulo estará disponible en Netflix desde el 26 de agosto. La historia volverá a poner en el centro a Aureliano Babilonia, interpretado por Sebastián Osorio, mientras permanece bajo el dominio de Fernanda del Carpio y continúa intentando descifrar los misteriosos manuscritos de Melquíades.

El elenco principal del desenlace se completa con Margarita Rosa de Francisco, en el papel de Fernanda del Carpio durante su vejez; Emmanuel Restrepo, como José Arcadio; y Estefanía Piñeres, quien interpreta a Amaranta Úrsula.

El regreso a Macondo y el destino final de los Buendía

Tras la muerte de Fernanda, José Arcadio regresará de Roma a Macondo para reclamar la herencia de los Buendía. Allí se encontrará con Aureliano Babilonia, en uno de los últimos capítulos de una familia marcada durante generaciones por la soledad, los amores imposibles, las tragedias y una profecía imposible de eludir.

También Amaranta Úrsula regresará a Macondo y retomará su vínculo con Aureliano Babilonia. De esa relación nacerá el último integrante de la familia Buendía, un acontecimiento decisivo para el cumplimiento de la profecía que atraviesa toda la historia.

El tráiler anticipa uno de los momentos más emblemáticos de la novela

El nuevo adelanto de Netflix ofrece algunas pistas sobre el esperado desenlace y recupera una de las imágenes más recordadas de la obra de García Márquez: el nacimiento de un bebé con cola de cerdo.

La escena remite directamente al temor que atraviesa a distintas generaciones de los Buendía y anticipa el momento en el que Aureliano Babilonia finalmente comprenderá el verdadero significado de los manuscritos de Melquíades y el destino reservado para Macondo.

De esta manera, el episodio final buscará trasladar a la pantalla uno de los pasajes fundamentales de la novela y completar el círculo narrativo iniciado con la fundación del pueblo.

Una de las producciones latinoamericanas más ambiciosas de Netflix

Cien años de soledad fue filmada íntegramente en Colombia y realizada con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez.

La adaptación significó un desafío particular debido a la complejidad del universo creado por el escritor colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura, y a una historia que recorre varias generaciones de la familia Buendía.

Con el estreno del capítulo especial el 26 de agosto, la producción llegará a su desenlace y mostrará finalmente cómo se cumple la profecía que durante generaciones marcó a los Buendía y cuál será el destino definitivo de Macondo.