La nueva serie de Netflix ideal para maratonear este fin de semana: crimen, misterio y un caso que todavía genera debate

Netflix estrenó una nueva entrega de una de sus antologías más conocidas. “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” recupera uno de los crímenes más famosos de Estados Unidos y propone una historia oscura para quienes buscan una serie para mirar este fin de semana.

Elegir qué serie mirar durante el fin de semana puede ser complicado frente a un catálogo que se renueva constantemente. Pero Netflix acaba de sumar una producción que reúne varios de los ingredientes que suelen convertir una ficción en una maratón: crimen, misterio, un caso real y una protagonista que quedó instalada en la cultura popular durante más de un siglo.

Se trata de Monstruo: La historia de Lizzie Borden, la nueva temporada de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, responsables de las anteriores entregas dedicadas a Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein. El estreno forma parte de las novedades destacadas de Netflix para este fin de semana.

De qué trata “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”

La historia retrocede hasta 1892 y recupera el célebre caso de Lizzie Borden, la mujer de Massachusetts que fue acusada de asesinar a su padre y a su madrastra.

Los dos fueron encontrados muertos en la casa familiar y Borden terminó en el centro de un proceso judicial que despertó enorme interés público.

Finalmente fue absuelta, pero el misterio alrededor de los asesinatos sobrevivió al juicio y convirtió su nombre en parte del imaginario criminal estadounidense.

La nueva temporada de Monstruo toma aquel expediente como punto de partida para explorar no solamente los asesinatos, sino también la construcción pública de Lizzie Borden y la fascinación que su historia produjo durante generaciones.

Quién interpreta a Lizzie Borden en la serie de Netflix

El papel principal quedó en manos de Ella Beatty, quien interpreta a Borden.

Pero uno de los atractivos de esta temporada es la aparición de Sarah Paulson, habitual colaboradora de Ryan Murphy, como Aileen Wuornos, otra de las criminales más conocidas de Estados Unidos.

La serie amplía así su mirada hacia otras mujeres cuyos crímenes terminaron convertidos en fenómenos culturales. Entre ellas también aparece la figura histórica de Elizabeth Báthory.

Por qué puede ser una buena opción para este fin de semana

La propuesta está especialmente dirigida a quienes disfrutaron las temporadas anteriores de Monstruo o suelen elegir thrillers psicológicos, historias criminales y ficciones inspiradas en hechos reales.

Además, el caso Borden tiene un elemento particular: nunca quedó establecido judicialmente quién cometió los asesinatos. La absolución de Lizzie dejó abierto un interrogante que alimentó durante décadas libros, películas, documentales y teorías.

La producción de Netflix vuelve sobre esa zona gris y mezcla reconstrucción dramática con la mirada característica que Murphy viene desarrollando dentro de la franquicia.

Por eso, más que una serie policial convencional, la nueva temporada se mete en la relación entre crimen, fama y fascinación pública, uno de los ejes recurrentes de Monstruo.

Para quienes buscan algo nuevo para empezar durante el fin de semana del 18 al 20 de septiembre, aparece así como uno de los estrenos fuertes del streaming.