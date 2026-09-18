La interna de los Stoessel se vuelve cada vez más oscura: amenazaron de muerte al hermano de Tini

Francisco Stoessel habría recibido tres amenazas de muerte en las últimas semanas, según reveló Moria Casán. El preocupante episodio se conoció mientras continúa la fuerte exposición de la familia por la auditoría patrimonial solicitada por Tini Stoessel.

El conflicto que atraviesa Tini Stoessel y su familia sumó un episodio mucho más delicado. Francisco Stoessel, hermano de la cantante, habría recibido tres amenazas de muerte en las últimas semanas, una situación que generó preocupación en su entorno.

La información fue revelada este viernes por Moria Casán en La Mañana con Moria, por El Trece, mientras el programa analizaba las últimas novedades alrededor de la disputa familiar y económica de la artista. El propio canal informó además que recientemente habría sido vandalizada una camioneta perteneciente a la familia.

Qué se sabe de las amenazas contra Francisco Stoessel

Según contó Moria al aire, Francisco habría recibido tres amenazas de muerte, aunque por el momento no trascendió quién o quiénes estarían detrás de las intimidaciones.

“Los quieren asustar”, sostuvo la conductora al referirse al episodio. Ante la consulta del periodista Gustavo Méndez sobre el posible origen de las amenazas, Casán evitó dar nombres o señalar responsables.

La información también fue publicada por PrimiciasYa, que indicó que el episodio se produjo en momentos en que Francisco quedó expuesto públicamente por las versiones relacionadas con sociedades y negocios vinculados con el entorno de su hermana.

No se informó hasta ahora públicamente si existe una denuncia judicial por las presuntas amenazas ni se conocieron detalles sobre la forma en la que habrían sido realizadas.

Francisco Stoessel, en el centro de la exposición por la interna familiar

El nombre del hermano de Tini cobró mayor protagonismo desde que comenzaron a circular informaciones sobre la auditoría patrimonial que habría solicitado la cantante para revisar la administración de los ingresos generados durante su carrera.

En los últimos días diferentes programas de espectáculos pusieron el foco en sociedades vinculadas con los Stoessel y en el papel que Francisco habría tenido dentro de algunas de ellas. Sin embargo, varias de las cifras y versiones difundidas públicamente fueron posteriormente cuestionadas por representantes legales de la familia.

Entre ellas se encuentra la supuesta existencia de un patrimonio de 89 millones de dólares y un eventual reparto entre distintos integrantes de la familia. Según un mensaje atribuido a los abogados de los Stoessel y leído por Yanina Latorre, esa cifra estaría alejada de la realidad y la negociación sería entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel, sin que exista todavía un acuerdo firmado.

La interna de Tini Stoessel que trascendió el plano económico

La tensión familiar tomó estado público a fines de agosto, cuando trascendió que Tini habría decidido revisar la estructura económica y societaria vinculada con su carrera, manejada durante años por su padre.

Desde entonces surgieron diferentes versiones sobre el patrimonio de la cantante, el funcionamiento de las sociedades y el vínculo actual con sus padres y su hermano.

Ahora, la aparición de las presuntas amenazas contra Francisco cambia el tono de la historia. Ya no se trata solamente de una disputa económica expuesta mediáticamente, sino de una situación que involucra la seguridad de uno de los integrantes de la familia.

Por el momento, ni Tini ni Francisco Stoessel realizaron declaraciones públicas sobre las amenazas reveladas en televisión.