La obra teatral de Charlie y la fábrica de chocolate confirman nuevas figuras en el elenco

La producción del musical “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show” dio a conocer las primeras imágenes oficiales del elenco completo y confirmó nuevas incorporaciones de cara a su estreno en el Teatro Gran Rex durante el invierno de 2026.

El espectáculo tendrá como protagonista a Agustín “Rada” Aristarán en el papel del excéntrico chocolatero Willy Wonka.

Durante el shooting fotográfico oficial, la producción anunció además la participación de Mery del Cerro, quien interpretará a la señora Bucket, mamá de Charlie, y de Sebastián Almada, quien dará vida al abuelo de Charlie.

Ambos formaron parte de la sesión de fotos que presentó oficialmente al elenco y marcaron el inicio de la campaña promocional del espectáculo.

El reparto que dará vida al universo creado por Roald Dahl se completa con Dolores Ocampo como la señora Teavee (mamá de Mike), Denis Cotton como la señora Gloop (mamá de Augustus), Sebastián Holz en el rol del señor Salt (papá de Veruca) y Marcelo Albamonte como el señor Beauregarde (papá de Violet).

Un nuevo gran musical para la cartelera argentina

La obra llega a la Argentina de la mano de los productores de “La Sirenita”, “Matilda” y “School of Rock”, tres espectáculos que convocaron a más de 500.000 espectadores en el país. Con esta nueva apuesta, el equipo busca replicar ese éxito con una puesta de gran escala pensada para toda la familia.

El musical, basado en la famosa novela de Roald Dahl y en la recordada adaptación cinematográfica, es un fenómeno internacional que debutó en West End en 2013, con dirección de Sam Mendes, y luego se presentó en Broadway y en una extensa gira por Estados Unidos.

La obra es una producción de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta escenográfica espectacular, con producción de Ozono, MP y Los Rottemberg, bajo licencia de Music Theatre International (MTI).

La historia invita al público a ingresar al mundo del misterioso Willy Wonka y acompañar a Charlie Bucket y a los cinco ganadores de los billetes dorados en un recorrido inolvidable por la fábrica más famosa de la literatura infantil.