“La Prudencia”, lo siniestro de lo cotidiano se devela en Neuquén

La obra explora desde el humor ácido y el absurdo los miedos, las amenazas reales o imaginadas y la fragilidad humana. Se presentará el 22 de febrero en el Arrimadero Teatro.. (FOTOS: Gentileza El Arrimadero Teatro)

Humor ácido, tensión constante, sospechas y amenazadas imaginadas o no, todo eso se conjuga que en la obra “La prudencia”, una mirada cruda sobre los vínculos, el miedo y la fragilidad humana. Esta comedia negra se presentará el domingo 22 de febrero, a las 20, en el Arrimadero Teatro, ubicado en calle Misiones 234, de la ciudad de Neuquén.

La historia es construida por Trinidad, Margarita y Nina, tres mujeres que se reúnen para celebrar el Año Nuevo. Todo transcurre como se acostumbra en esas fechas: una mesa servida con dedicación y estilo, copas, comida y la promesa de festejar juntas.

Pero alrededor de esa cena, el ambiente se va transformando en una experiencia inquietante. Cada gesto, cada palabra y casas sonido que llega del exterior despiertas sospechas. El público intentará comprender el hilo de la obra explicándolo como un ritual, o una trampa o un delirio colectivo. Pero nada se sabrá hasta el final.

“En ese universo cerrado, aquello que golpea la puerta siempre es amenaza, incluso cuando tiene nombre propio”, explicaron las protagonistas de la obra: Fiorella Contreras, Vanina Contreras y Paulina Yumbel. La obra es dirigida y producida por Fiorella Contreras.

“La Prudencia” propone deambular entre la risa y la incomodidad; espacio donde también conviven la competencia histérica, la ternura y un miedo que no logra disiparse. El espectador sentirá por momentos un clima que no lo dejará respirar. Se genera un clima, en el que utilizando el humor como herramienta se profundiza en lo siniestro de lo cotidiano.

El Arrimadero Teatro suma está propuesta a su espacio, en el público podrá comer y tomar algo rico, mientras disfruta de esta versión teatral que interpela desde lo emocional y lo absurdo.

Las entradas anticipadas para “La Prudencia” tienen un valor de 20.000 pesos, en puerta cuestan 25.000 pesos. Para reservarlas o comprarlas, hay que comunicarse al 2995 18-8503.