Novedades de la semana: los libros recomendados por la Librería Lecton

Cuando el café esté listo

Toshikazu Kawaguchi

En esta nueva entrega del universo creado por Toshikazu Kawaguchi, el café de Tokio vuelve a funcionar como un umbral íntimo: un espacio donde el tiempo se pliega y permite revisitar aquello que quedó suspendido. No se trata de corregir el pasado, sino de mirarlo con la lucidez que da la distancia. Kawaguchi trabaja con escenas mínimas -una palabra no dicha, una despedida abrupta, un nombre por elegir- y las convierte en detonantes de preguntas más hondas sobre la responsabilidad afectiva y la posibilidad de reparar.



Las historias de Yuki, Megumi, Ayame y Tsumugi se entrelazan . Cada una carga con una herida distinta: la fractura familiar, la maternidad en soledad, la amistad erosionada por el orgullo. El café, con sus reglas estrictas y su atmósfera suspendida, funciona como un escenario donde los personajes pueden ensayar otra mirada sobre sí mismos.



La novela propone que el tiempo no es una línea recta, sino un tejido donde los vínculos dejan marcas. En ese sentido, cada regreso al pasado es también una manera de asumir lo que dolió, reconocer lo que faltó, habilitar una palabra que no llegó a tiempo.

Este libro es la quinta entrega de la serie de Antes de que se enfríe el café, un éxito que ya ha vendido más de 3.000.000 ejemplares.

Más liviano que el aire

Federico Jeanmaire

Más liviano que el aire es una proeza literaria. Con mano maestra Federico Jeanmaire construye un monólogo inolvidable. Desopilante y dramático.

Lo que ocurre es lo siguiente, un ladrón, de apenas 14 años, pretende robar en la casa d euna anciana de 93. Pero las cosas salen mal. Cuando el joven se quiere dar cuenta, está encerrado en el baño, con la anciana al otro lado de la puerta. Y ahora tendrá que escuchar la historia de una vida que llega a su final, la memoria de una vida solitaria, como todas cuando la muerte acecha. Contra su deseo, será todo oído.

Un futuro anterior

Mauro Libertella

El autor abre la caja negra de una pareja para tratar de entender cómo llegaron a ser lo que son, con todos los errores que cometieron, pero también con todos los aciertos que lograron. Se conocieron de jóvenes en una fiesta en Buenos Aires y el futuro era una tierra incógnita de promesas por descubrir. Pero al poco tiempo todo cambió, ella comienza a salir con un amigo de él y, entonces, pasan a tener una relación secreta que alcanza picos dramáticos y amenaza con destruir todo lo que toca.

Mauro Libertella combina narración y ensayo para entregar una indagación profunda por su propio pasado, y un réquiem por el tiempo y las amistades perdidas.

Cuarteto de Otoño

Barbara Pym

Los protagonistas de esta novela trabajan en la misma oficina y afrontan el otoño de su vida sumidos en la soledad. Letty se va a jubilar sin haber encontrado el amor. Marcia tiene un carácter excéntrico y hosco, cualidades que se han acentuado desde que le practicaron una mastectomía. Edwin es un viudo obsesionado con asistir a ceremonias religiosas, y Norman un misántropo muy dado al sarcasmo. Todos viven suspendidos entre sus recuerdos de la guerra, un presente que no comprenden -el Londres del rock and roll y la minifalda- y un futuro desprovisto de ilusiones.

Todos se obstinan, sin embargo, en encontrar la esperanza en una sociedad que les da la espalda o se apiada de ellos. Cuarteto de otoo es un estudio penetrante sobre la soledad en la edad tardía, el retrato de cuatro vidas humildes pero dignas de atención, pese a no tener, como advierte Letty, ningún interés para los escritores de narrativa contemporánea.

Barbara Pym escribió Cuarteto de otoño sin grandes esperanzas de que viera la luz. Llevaba tiempo sin publicar, al considerar sus editores que habia quedado anclada en un costumbrismo apolillado y poco comercial. Después de que el poeta Philip Larkin y el crítico lord David Cecil reivindicar su valia, Pym encontró editor para este libro, que la consagró como una de las autoras inglesas más leídas y queridas del siglo XX.

La cartera

Francesca Giannone

En Lizzanello, un pueblecito de unos pocos miles de almas, un autobús de línea se detiene en la plaza mayor y baja una pareja: él, Carlo, es hijo del sur y está contento de regresar a casa; ella, Anna, su esposa, nacida en el norte, está triste y preocupada: ¿qué vida le espera en esta tierra desconocida?



Incluso treinta años después de ese día, para la gente del pueblo Anna seguirá siendo «la forastera», la diferente, la que no va a la iglesia, la que no se pasea por el pueblo, la que no se interesa por los chismes. Y Anna, orgullosa y esquiva, no se doblegará nunca a las leyes no escritas que oprimen a las mujeres del sur. Lo conseguirá gracias al amor que siente por su marido, un amor cuya fuerza advierte con claridad el hermano mayor de Carlo, Antonio, que se enamora de Anna en el mismo instante en que la ve.

Más tarde, hará algo realmente revolucionario: se presentará al concurso para ocupar un puesto en correos. «La cartera», como Anna quiere que la llamen, se convertirá en el hilo invisible que une a los habitantes del pueblo y sus historias. Primero a pie y después en bicicleta, orgullosa con su uniforme y la gorra, cambiará la vida en Lizzanello.

Editor: Duomo ediciones

Ahora soy Pérez

Margarita Mainé



Esta es la historia de Ramoni, un ratoncito que sueña con convertirse en Ratón Pérez y enfrenta diversos desafíos para cumplir su sueño. A lo largo de varios capítulos, Ramoni y su amiga Tonia exploran su curiosidad sobre el origen de las monedas que dejan a los niños a cambio de sus dientes, mientras lidian con secretos y aventuras en su vida como ratones Pérez.



Margarita Mainé nació en Ingeniero Maschwitz. Fue maestra de Nivel Inicial y mientras trabajaba en el aula empezó a inventar historias para niños y jóvenes. Es autora de más de sesenta títulos.