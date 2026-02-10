La música electrónica, emocional y espiritual de Kevin Di Serna llega a Bariloche

La montaña patagónica, un lago majestuoso y un entorno natural serán el escenario del sunset «Somos humanos», que el próximo lunes 16, brindará en Bariloche, Kevin Di Serna, uno de los artistas argentinos con mayor proyección en la escena electrónica. Se presentará en Fuegos de Patagonia, espacio ubicado en Avenida Bustillos, a la altura del kilómetro 12.9, frente al lago Nahuel Huapi.

Esta no es la primera vez que el artista oriundo de la Santa Rosa, provincia de La Pampa, llega a la ciudad lacustre. Pero está vez propondrá a su público explorar un nuevo formato. Su sonido combina géneros como house, progressive, techno, garage UK e indie y muchas veces busca generar experiencias profundas y emocionales. También serán de la partida NonCitizens y Juan & Rodrigo Aguirre que completarán la grilla de un día que tiene un ingrediente extra: será el cumpleaños de Di Serna.

«Reconocido por su capacidad de fusionar música electrónica, espiritualidad y experiencias sensoriales profundas, Kevin Di Serna atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera artística. Su regreso reafirma el crecimiento de la escena electrónica local y posiciona a Bariloche como un punto cada vez más relevante dentro del circuito nacional», informaron desde la organización del evento.

“Volver a Bariloche siempre tiene algo especial. La energía del lugar, el paisaje y la conexión con la naturaleza potencian muchísimo la música. Que sea un sunset frente al Nahuel Huapi lo vuelve aún más significativo: es una invitación a compartir mi música desde un lugar más sensible y presente”, expresó Kevin Di Serna.

Esta fecha viene a dar inicio a un período clave para el artista de la música electrónica. Ya tiene programadas para adelante presentaciones en distintas ciudades del país y está preparando nuevos lanzamientos a nivel nacional e internacional.

Quién es Kevin Di Serna

Es un DJ y productor argentino de música electrónica originario de Santa Rosa, La Pampa. En sus sesiones combina house, progressive, techno, UK garage e indie. A lo largo de los años desarrolló una trayectoria de proyección internacional.

Fue el único artista argentino en presentarse en Tomorrowland Brasil 2025 y actuó en escenarios como Tomorrowland Bélgica, Pacha Ibiza, Zamna (Tulum), Brunch Electronik (Madrid e Ibiza) y KaterBlau (Berlín). Su música fue editada en sellos de prestigio como Innervisions, Last Night On Earth, Sudbeat, Watergate Records, The Soundgarden y Siamese, y ha compartido cabina con referentes como Hernán Cattáneo, Dixon, Âme, Tale of Us, Sasha y Bicep.

Hay algo que lo distingue en el escena del género. Desde 2012, Di Serna integra la música electrónica con la meditación y la espiritualidad dentro del proceso creativo. Su propuesta artística evolucionó hacia un lenguaje que busca generar conexión, introspección y expansión emocional a través del sonido.

En sus sets incorpora frecuencias, vocales con mensajes espirituales y elementos inspirados en la musicoterapia, construyendo atmósferas que invitan a vivir la música desde un lugar más sensible y consciente. «Cada presentación se transforma así en un viaje único, donde la pista de baile se convierte en un espacio de encuentro emocional y energético», agregaron.