La Vela Puerca celebra sus 30 años con dos shows en Neuquén

La Vela Puerca celebra treinta años de música con una extensa gira que esta semana hará escala en la ciudad de Neuquén, y será por partida doble. La banda uruguaya se presentará este martes y miércoles, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40). Las entradas se consiguen a través de protickets.com.ar o en la boletería de la sala. 20% de descuento con Club Río Negro.



La historia de La Vela Puerca comenzó una Nochebuena, la de 1995. Aquel 24 de diciembre la populosa banda tocó afuera del bar El Tigre, en Montevideo, un show que será fundacional . En aquel tiempo ya eran los que, treinta años después siguen siendo hoy.



El único cambio en la formación fue la triste salida en 2004 de su baterista original, Lucas de Azevedo, afectado por un grave problema de salud que lo obligó a dejar la música y por el cual fallecería en 2022. Su lugar fue ocupado por José Canedo.



Empezaron siete, pasaron a ocho y terminaron siendo nueve: aquella formación originaria se completaba con los cantantes Sebastián El Enano Teysera y Sebastián Cebolla Cebreiro (sí, La Vela tiene dos cantantes titulares y sí, aquella Nochebuena, el Enano también era el baterista), los guitarristas Santiago Butler y Rafa Di Bello; el bajista Nicolás “Mandril” Lieutier ; y el saxofonista Carlos Poli Quijano. En 1998, se incorporó el trompetista Alejandro Piccone; y en 2014, el tecladista Diego Méndez.

El recital fue grabado por un amigo de la banda. Ese video participó de un concurso llamado Generación 96 organizado por Canal 10. La Vela ganó ese concurso, cuyo premio fue una guitarra, un amplificador unas cuantas horas de grabación para el primer disco.

Teysera y Cebreiro, las dos voces de La Vela Puerca.



Ese primer disco tardó un tiempo en concretarse. Recién en 1998 editarían Deskarado, álbum debut de La Vela. Grabado a fines de 1997 y publicado finalmente en marzo del 98, el disco funcionó: se vendió muy bien, tan bien que se convirtió en disco de oro primero y de platino después. Nada mal para una banda conformada por siete rockeros novatos tocando una mezcla de ska, reggae y murga.



Deskarado se reeditó a fines de 1999 ahora bajo la supervisión de Gustavo Santaolalla a través de su sello discográfica Surco/Universal con el nombre de La Vela Puerca. Fue el comienzo de una prolífica asociación entre la banda uruguaya y el ex Arco Iris, que incluyó los siguientes dos discos: De Bichos y Flores (2001) y A Contraluz (2004).

“En estos 30 años lo que más hemos cultivado fue la amistad, esa de familia. Cada cual hizo su aporte en la música, pero lo que más se alimentaba era la amistad”. Cebolla Cebreiro, cantante de La Vela Puerca.



Nadie forma una banda pensando en durar treinta años pero en un momento eso sucede y es inevitable mirar para atrás y preguntarse cómo fue que pasó. “El objetivo máximo era grabar un disco para tenerlo en la repisa de casa”, reconocen entre risas, el cebolla Cebrerio y el Enano Teysera durante un diálogo con Filo.news.

“Al principio la idea era romper un poco -con la música de la época- decir cosas que valgan la pena, no banales ni panfletarias como dueños de la verdad. Pero sí con letras que digan cosas que traten de emocionar, que en esas dos horas sean una fiesta. Está el mundo, el laburo, la vida es injusta y encima salís a ver una banda y también eso es una cosa gris, que te deja para abajo, y bueno… está bueno decir cosas pero por lo menos que la gente tenga dos horitas donde la pasamos bien absolutamente todos”, reflexionaron en la misma entrevista.



En el podcast que lanzaron a fin de 2024, “Tenemos Jardín”, cuentan historias del álbum A Contraluz, tercer disco de la banda que el año pasado cumplió 20 años. Por ejemplo, de “Llenos de magia”, dice Teysera: “Nace de un riff, algo que no es habitual en La Vela.



Para el Cebolla “es la canción más representativa de La Vela”, y argumenta por qué: “Tiene rebeldía en su letra, la acompaña una musicalidad con fuerza, los caños arriba. Me parece que tiene el pasado, presente y futuro de la banda. Siempre va a existir una canción como ‘Llenos de magia’ que representa a varias generaciones”.



Editado el año pasado, Vivo a Contraluz, un directo que celebra justamente las dos décadas del álbum en cuestión, es lo último de La Vela Puerca hasta el momento.