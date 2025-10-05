Nevadas Escénicas de Bariloche: por qué es más que un festival de teatro

Las Nevadas Escénicas es un festival de teatro que se realiza en Bariloche desde 2014. Pero es mucho más que eso porque no solo acerca espectáculos, también construye comunidad, enlaza territorios y reafirma a la cultura como motor social y económico. O, como dice Virginia Fdel, su directora artística y ejecutiva, “Nevadas Escénicas empiece a ser una marca más que un festival, una marca de producción, una marca de realización”.



Bajo el lema “Río Negro en escena”, podrán verse desde este lunes hasta el domingo próximo más de veinte espectáculos, además de talleres, capacitaciones, actividades comunitarias, propuestas para infancias y adolescentes, y espacios de vinculación con universidades, escuelas, festivales, salas, instituciones públicas y organizaciones culturales.



Las puestas en escena tendrán lugar en la Sala Teatrantes del Teatro Público, la Escuela Municipal de Arte La Llave, MOMA, el Centro Cultural El Negro, Sala El Brote y la Usina Cultural del Centro Cívico.

Las entradas para Nevadas Escénicas ya están disponibles, con la posibilidad de adquirir pasaportes que permiten reservar funciones y talleres con beneficios exclusivos. También se podrán comprar entradas físicas una hora antes de cada función en las salas. Toda la información, detalles de la programación y opciones de compra están disponibles en www.nevadas.com.ar.

Un programa imperdible

La edición 2025 convoca a destacados artistas y elencos de la escena nacional e internacional, con producciones de primer nivel que llegan a la ciudad para marcar la agenda teatral.

Entre ellas sobresalen Sutottos con “Feliz día”, comedia ácida que ya conquistó escenarios internacionales; Pompeyo Audivert con “Habitación Macbeth”, una versión experimental y vibrante de la tragedia shakesperiana; y el espectáculo “La última sesión de Freud”, con un duelo actoral de lujo entre Luis Machín y Javier Lorenzo, bajo la dirección de Daniel Veronese.



Obras multipremiadas y reconocidas, que destacan por su calidad artística, innovación escénica y capacidad de emocionar a públicos diversos, consolidando a Nevadas Escénicas como un espacio de referencia para la excelencia teatral.

La última sesión de Freud, Javier Lorenzo y Luis Machín en una versión de Daniel Veronese.



La programación internacional incluye a España con “4200 km” de Teatro de lo Inestable, un drama que narra la deriva de un cayuco en alta mar, entre tormentas, olas y la memoria de quienes desaparecen en su viaje migratorio, creado en coautoría con artistas de Chile y Uruguay.



Brasil propone “La Vida Secreta de los Pañales”, una obra de teatro de títeres que transforma lo cotidiano en magia y celebra la creatividad femenina. Francia aporta “Ensueños”, instalación performática que se realizará en el marco de uno de los encuentros de formación y conecta al público con la naturaleza a través de la mirada de mujeres de comunidades ancestrales argentinas.

Lautaro Delgado descuella en “Seré”, que podrá verse el miércoles en Sala Teatrantes.



La escena porteña también presenta la música y el humor de “Reversible”, inspirado en el realismo mágico latinoamericano, y la danza contemporánea de Tucumán con “Toda la noche galoparé así”, que explora la poética del cuerpo y la materialidad del movimiento. Desde Córdoba, se podrá ver “Reconstrucción de una ausencia”, un monólogo sobre memoria y vínculos familiares, y “Bufón”, obra que combina humor y reflexión sobre la locura y la muerte.



El festival pone en valor la escena patagónica con experiencias únicas como “El asado de Platón” (Bahía Blanca), que transforma un banquete filosófico en espectáculo participativo; “Claudio Inferno y su torre de botellas” (Neuquén), un circo humorístico de riesgo; “Frutos rojos” (Chubut), teatro que exhibe su propia construcción escénica; “El amor ha muerto” (Tierra del Fuego), danza teatro sobre las complejidades del amor contemporáneo; y “Las soñadoras, otra historia de la ciencia” (Chubut), que rescata historias de mujeres científicas olvidadas.



Para las infancias, el festival propone “CERDIÑA, la niña y el jabalí” (coproducción Argentina-Chile), que combina teatro y títeres con un enfoque intercultural, y la propuesta de clown para adultxs “Siempre estoy volviendo” (Río Negro), que invita a reflexionar sobre el regreso y la memoria. La programación regional también incluye “El pan o la vida, reescritura trágica en clave de farsa” (Bariloche), una tragicomedia sobre la repetición histórica, y “Lucinda” (Comarca Andina, Río Negro), teatro mapuche que reconstruye un asesinato y explora la memoria colectiva.

Un festival, una marca



“Nevadas Escénicas en realidad es un proyecto que supera, yo creo, la idea misma de festival, eso es lo que vengo sintiendo en las últimas ediciones, porque es un proyecto que trasciende los días en los que transcurre”, dice Virginia Fdel, en un diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El asado de Platón, obra del grupo Compañía Nacional de Fósforos, de Bahía Blanca.





“De todas maneras, si estamos hablando de identidad y de particularidades, yo creo que el Nevadas tiene una impronta muy distintiva que está vinculada a su programación y al tipo de actividades que tiene”, explica Fdel. “Se podría decir que el Nevadas es un universo porque tenemos una programación que es muy particular por las temáticas, porque atraviesa diferentes disciplinas, por su mirada, pero también es un festival que apunta a la formación, que busca trabajar con instituciones educativas, es un festival que se vincula en red, es decir que trabaja para que vengan pero también para nuestros artistas vayan a otros lugares y festivales. Por eso digo que, de un tiempo a esta parte, el Nevadas Escénicas empiece a ser más una marca que un festival”.

«La vida secreta de los pañales», la obra brasileña de Andi Rubinstein.



Virginia Fdel conoce como pocos este festival: trabaja en él desde el comienzo, en 2014. Actriz y directora es parte de la escena teatral barilochense desde hace años. Y desde 2018 es la directora del Nevadas Escénicas.

Guillermo Katz, en «Toda la noche galoparé así«, puesta en escena tucumana creada junto a Ana Teitelbaum



Es cierto, el festival comienza y termina dentro de una semana. Pero es un momento, acaso e l más importante y trascendente. Porque, como dice su directora, hay Nevadas Escénicas todo el año. Hay que entender eso para entender el festival.

“El Nevadas Escénicas en realidad empieza a transformarse en esto que se sostiene trayendo formadores durante el año, haciendo funciones, trabajando con las instituciones educativas, con la universidad; por eso digo que empieza a transformarse más como una marca, y sí, nuestra idea, y digo nuestra porque este año sobre todo también es como que abrí el proyecto a un equipo de trabajo sostenido, invitándolo a sostener también su tarea en el año, como para poder transformarnos en esto, en un proyecto anual, no necesariamente en un festival con una fecha específica”.



El festival cuenta actualmente con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro, a cargo de Franco Ávila, que respalda su continuidad como política cultural estratégica.

También recibe el apoyo de instituciones nacionales e internacionales, que se suman a través de un trabajo en red y de alianzas estratégicas con festivales, ferias y mercados culturales, ampliando su alcance y consolidando al Nevadas como un espacio de cooperación y proyección cultural.



Con funciones en salas teatrales y espacios alternativos, el Nevadas Escénicas combina reflexión, humor, memoria y creatividad, construyendo comunidad y afirmando a la cultura como motor social y económico.