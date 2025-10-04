Feria del Libro de Roca: cronograma completo, con horarios de presentaciones, talleres y shows

MIÉRCOLES 08/10

11:15. AUDITORIO: Apertura de la feria, con discursos de la intendenta María Emilia Soria y la Prof. Cecilia Boggio.

14 A 15:30. AULA TALLER 1: Taller «Un cielo de palabras» a cargo de María de los Ángeles Alarcón y Anna Isabella Vega. Destinado a Jardín de infantes (4 y 5 años).

14 A 16 HS – AULA TALLER 2: Taller «Cianotipia» a cargo de Bianca Pacheco. Destinado a Escuelas secundarias (13 a 18 años).



14 A 16:30 AUDITORIO: Juan Solá – “Carta a la memoria de lo que somos”. Espacio de taller de reflexión y producción que tiene como objetivo trabajar el concepto de “memoria común de la infancia” en adolescentes y jóvenes desde una perspectiva literaria.

Juan Solá



17:30 HS – AULA TALLER 1: Presentación “Un viaje por las rutas neuquinas” de Rodrigo Díaz.

17:30 HS – AULA TALLER 2: Presentación “SanArte” de Mauricio Domínguez.

17:30 HS – AUDITORIO: Asociación Conciencia – «Cuidado de las infancias en Internet». Curso que brinda un abordaje amplio sobre la problemática de forma tal de brindar información, reflexión y planes de acción a roles fundamentales de la ciudad (equipo de gobierno, docentes, entre otros) para poder actuar tanto en prevención como en contención ante situaciones problemáticas que involucren la infancia y la tecnología. Abierto a todo público, no requiere inscripción previa.

18:30 HS – AULA TALLER 1: Presentación “Un lugar en el mundo” de Federico Minor.

18:30 HS – AULA TALLER 2: Presentación “Recuerdos de ombú” de Sonia Gallardo.



20:00. AUDITORIO: Cecilia Ce – Presentación del libro “Deseo” y charla. La Lic. Cecilia Ce es psicóloga, sexóloga clínica y escritora. Se dedica a la atención de pacientes, a la investigación y la difusión de contenidos sexológicos. Desde su cuenta de Instagram comparte información con más de un millón de seguidores en un lenguaje directo, con conocimiento científico y un toque de humor. Presentación de su último libro y momento de charla debate sobre las temáticas que aborda junto al público. Abierto a

todo público.

La psicóloga, sexóloga clínica y escritora Cecilia Ce.



JUEVES 09/10



9 A 11 HS – AUDITORIO: Juan Solá – “Carta a la memoria de lo que somos”. Espacio de taller de reflexión y producción que tiene como objetivo trabajar el concepto de “memoria común de la infancia” en adolescentes y jóvenes desde una perspectiva literaria.9 A 10 . AULA TALLER 1: Taller “Amigos del planeta” a cargo de Julieta Mariatti. Destinado a escuelas primarias (primer ciclo).

9 A 10 HS – AULA TALLER 2: Natalia Mazzei – La Eco Intensa. Charla “ecointensa” a cargo de Natalia Mazzei (Bs.As.), abogada, escritora, ambientalista y ecoinfluencer. Con esta actividad la autora del libro “Una vida sustentable” propone una charla interactiva con estudiantes para pensar el impacto ambiental de los y las jóvenes. Es una guía práctica que alienta a cambiar hábitos y reducir las repercusiones ambientales. Destinado a escuelas secundarias (12 a 18 años). Link de inscripción: https://forms.gle/mDtgPR5Gsn7pG3a5A



10:30 A 11:30 HS – AULA TALLER 2: Asociación Conciencia – “El uso de la IA en la escuela”. Charla – Taller que aborda el uso beneficioso de las inteligencias artificiales en las aulas como una herramienta de aprendizaje y un aliado de la modernidad. Destinado a escuelas secundarias (12 a 18 años). No requiere inscripción previa.

10:30 A 11:30 HS – AULA TALLER 1: Taller “Historias con taumatropos” a cargo de Graciela Fernández. Destinado a jardines de infantes (4 y 5 años).

14 A 16 HS – AULA TALLER 1: Taller “Cacharrófonos” a cargo del docente Hugo Garcés

14 A 15:30 HS – AUDITORIO: Natalia Mazzei – La Eco Intensa . Charla “ecointensa” a cargo de Natalia Mazzei (Bs.As.), abogada, escritora, ambientalista y ecoinfluencer. Con esta actividad la autora del libro “Una vida sustentable” propone una charla interactiva con estudiantes para pensar el impacto ambiental de los y las jóvenes. Es una guía práctica que alienta a cambiar hábitos y reducir las repercusiones ambientales. Destinado a escuelas secundarias (12 a 18 años).

14 A 16:30 HS – AULA TALLER 2: Taller “Creación de historietas. De la idea a la imagen”, a cargo de Jorge Carrión. Destinado a Escuelas secundarias.

17 A 19:30 HS – AULA TALLER 2: Ciclo Literario “Conversaciones”. Ciclo llevado a cabo por el artista local Chelo Candia. Con invitados especiales como la escritora patagónica Liliana Campazzo y el escritor Jorge Espíndola. Una programación que va desde mesas de lectura, creación de textos y cierres musicales. Abierto a todo público

17 A 17:30 HS – AULA TALLER 1: Presentación “Educación y sociedad. Hilvanando voces” de Glenda Miralles y Rosana Cipressi.

17 A 17:30 HS – AUDITORIO: Presentación “La comunicación sin barreras” de Sandra Cevey.

18:30 A 19 HS – AULA TALLER 1: Presentación “Panóptico y otros cuentos” de Pablo Yoiris.

18 A 19:30. AUDITORIO: Liliana González – Charla sobre “Encuentros y desencuentros en los vínculos familia-escuela” y “Cuando crecen apurados”. Un espacio para abordar estas temáticas desde la mirada especializada de la Psicopedagoga González, y abriendo el juego a un debate con el público. Una forma de acercar las dudas y consultas cotidianas para ser zanjadas por Liliana. Un espacio de contención para padres, adultos e infancias. Abierto a todo público.

La psicopedagoga Liliana González



20 A 22:00. AUDITORIO: Alejandro Bercovich – Presentación del libro “El país que quieren los dueños”. Alejandro Bercovich, periodista económico argentino, desmenuza las motivaciones e intereses de los principales grupos económicos y financieros de Argentina, exponiendo cómo sus acciones y decisiones influyen directamente en la política, la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos. El libro se presenta como una investigación profunda sobre el «círculo rojo» argentino, es decir, la élite empresarial que, según Bercovich, moldea el país a su conveniencia.

Alejandro Bercovich presentará el libro “El país que quieren los dueños”.

VIERNES 10/10



10:30 A 12:30 HS – AULA TALLER 1: Taller “Cianotipia” a cargo de Bianca Pacheco. Abierto al público general, sin conocimiento previo. Link de inscripción: https://forms.gle/v5N8PKuuexUD1wWo9

10:30 A 12 HS – AULA TALLER 2: Vuela el Pez – Presentación de las producciones literarias realizadas en el Taller Municipal dictado por la autora y docente Mariana Rizzuto. Abierto al público general, sin inscripción previa.

14 A 16:30 HS – AUDITORIO: Taller “Creación de historietas” a cargo de Jorge Carrión. Abierto al público, sin necesidad de conocimiento previo. Link de inscripción: https://forms.gle/JV1VQAXpG6By1XFu9

14 A 17 HS – PATIO: Torneo de Ajedrez «Feria del libro 2025». Sistema de competencia: Suizo a 7 rondas. Ritmo de juego: 15 minutos a finish por jugador. Destinado a alumnos de escuelas secundarias. Categorías sub19, sub16 y sub14.

14:30 A 18 HS – PATIO: Mesas de truco abiertas a todo público.

14:30 A 16 HS – AULA TALLER 1: Taller “Cacharrófonos” a cargo del docente Hugo Garcés. Destinado a niños y niñas de 6 a 12 años. Link de inscripción: https://forms.gle/n2igwtc7CxsPNpiu8

14:30 A 15:30 HS – AULA TALLER 2: Taller “Creamos cuentos clásicos” a cargo de Julieta Mariatti, escritora y editora de A-Marte. A partir de la colección “Juntos aprendemos clásicos”, los participantes crearán nuevos títulos basados en personajes populares de los cuentos clásicos. Destinado a niños y niñas de 4 a 7 años. Link de inscripción: https://forms.gle/rKpqSVzWavpUm9uw6



16 A 19:30 HS – AULA TALLER 2: Ciclo Literario “Conversaciones”. Ciclo llevado a cabo por el artista local Chelo Candia. Con invitados especiales como la escritora patagónica Liliana Campazzo y el escritor Jorge Espíndola. Una programación que va desde mesas de lectura, creación de textos y cierres musicales. Abierto a todo público.

17:30 A 18 HS – AUDITORIO: Presentación “En primera persona Malvinas” de Javier Navarro.

17:30 A 18 HS – AULA TALLER 1: Presentación “Santa Fe era una bota” de Natalia Grossembacher.

18:30 A 19 HS – AUDITORIO: Presentación “Blazco Ibánez y su aventura en la Patagonia” de Gerardo Repetti.

18:30 A 19 HS – AULA TALLER 1: Presentación “La mataperros y otros quiebres” de Natalia Belenguer.

18:30 HS – PATIO: Espectáculo del Taller Municipal de Malambo Femenino «Urdiembres» de Ana Salas.

19 HS – PATIO: Simple Efecto, banda de rock.

19:40 HS – PATIO: Meta tambó, banda de percusión con señas.

20 A 22 HS – AUDITORIO: Dario Sztajnszrajber, escritor, filósofo, divulgador de filosofía y docente, autor de «Martillazos al corazón: Filosofía para Entender (y Romper) los Lazos». En una charla íntima y mediada por la docente Marianela Zabaleta, se va a poder hacer un recorrido sobre la carrera de Dario y también hablar sobre algunos de los grandes temas que aborda en su trabajo cotidiano como el amor, los vínculos y si es bueno convivir o no. Abierto a todo público.

ario Sztajnszrajber, escritor, filósofo, divulgador de filosofía y docente,

SÁBADO 11/10



11 A 11:30 HS – AUDITORIO: Presentación “Espejos del Rocazo” de Ricardo Ramos.

11 A 11:40 HS – AULA TALLER 2: Documental Conya – Proyección estreno del Documental “¡A chistar! 10 años del día del chiste”. Realizado por Cecilia Andrea Casañas Nuñez, acompañan miembros del Conya. Luego de la proyección se compartirán detalles de la experiencia.

11 A 12:30 HS – AULA TALLER 1: “Palabras mayores” coordinado por Irene Corradi. Espacio de lectura con jóvenes y adultos en el que se realizará un homenaje al escritor, profesor y periodista Juan Raúl Rithner. Abierto al público general, sin inscripción previa.

15 A 16 HS – AULA TALLER 1: Taller “Crea tu propio libro de imágenes” a cargo de Graciela Fernández. Destinado a niños y niñas de 5 a 8 años. Link de inscripción: https://forms.gle/cDrFKZp37jLxP6zv8

15 A 16 HS – AULA TALLER 2: Taller Cosplay, por el grupo Doki Doki. Los integrantes de la agrupación Doki-Doki dictarán un taller abierto a toda la comunidad para aprender a hacer trajes de cosplay propios, con tips e ideas. Abierto al público general.

15 A 17 HS – PATIO: Torneo de Ajedrez «Feria del libro 2025». Sistema de competencia: Suizo a 7 rondas. Ritmo de juego: 15 minutos a finish por jugador. Destinado a alumnos de escuelas secundarias. Categorías sub19, sub16 y sub14.

16 A 16:30 HS – AUDITORIO: Presentación “Historia social de la Patagonia” de Pilar Perez.

16:30 A 17:30 HS – PATIO: Cierre del Concurso Cosplay, por grupo Doki Doki. Mediante la inscripción previa que realizó el grupo doki-doki en todas sus plataformas, los participantes se inscribieron con sus cosplay y culmina la competencia en la feria del libro con la muestra de cada uno en el escenario y la consagración del primer y segundo puesto con grandes premio aportados por el Municipio.

17 A 17:30 HS – AUDITORIO: Presentación “Olivia y el mapa invisible” de Lucía del Castillo.



17 A 18:30 HS – AULA TALLER 1: Miguel Rep – Taller de ilustración. De la mano del reconocido dibujante, se va a tener un breve acercamiento a las nociones básicas requeridas para hacer una caricatura propia. Abierto al público general, sin conocimiento previo. Link de inscripción: https://forms.gle/26eoSNAweDsUHssW8

Miguel Rep.





Fotos: Augusto Starita / Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación



17:30 A 18:30 HS – PATIO: Actividad interactiva con el público “Just Dance”, a cargo del grupo Doki Doki

18 A 19:30 HS – AUDITORIO: Joaquin Ais – Presentación libro “Botánica para comer”. Joaquín Ais es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Durante sus años de estudiante, investigó dentro del campo de las neurociencias cognitivas; una vez graduado, viró su trayectoria para dedicarse a la gestión y lavinculación científico-tecnológica. Así descubrió que dos de sus más grandes pasiones, la ciencia y la gastronomía, podían combinarse para generar un vínculo virtuoso y un nuevo campo profesional. Hoy se dedica a la gastronomía científica a través de la plataforma de divulgación Cornucopia (@ciencia_y_gastronomia) y se desempeña en el sector gastronómico capacitando, escribiendo, asesorando y cocinando.

Joaquín Asis



18:30 A 19 HS – PATIO: Baile elencos K-Pop

19 A 19:30 HS – AULA TALLER 2: Presentación “Tecnología propia” de Eduardo Dvorkin.

19 A 20 HS – AULA TALLER 1: Taller de Origami, a cargo del grupo Doki Doki.

19:20 A 20 HS – PATIO: Ensambles de Rock del IUPA. Ebullición a cargo del docente Matias Reyes, Ensamble de Rock II

20 A 22 HS – AUDITORIO: Miguel Rep – Presentación del libro “La verdadera vida de José Hernández”. “La verdadera vida de José Hernández» es un libro escrito por Martín Caparrós, con ilustraciones de Miguel Rep, que explora la figura de José Hernández, el autor del «Martín Fierro», desde una perspectiva diferente, desafiando las versiones oficiales y explorando la vida del gaucho a través de la voz de Fierro.

DOMINGO 12/10



16 A 17:30 HS – AULA TALLER 2: Charla “Padres en crisis” a cargo del psicólogo Gustavo Marin. La cuestión es que para hablar de nuestros adolescentes es necesario hablar de qué nos pasa a los adultos. ¿Seguimos siendo referentes para los adolescentes? ¿Qué pasa con la comunicación, la escucha, los límites, el afecto, el tiempo, los valores, el sentido de la vida, la vocación, el consumismo, la desconexión? ¿Estamos en crisis los adultos? Estas y otras preguntas de la actualidad se abordarán en su charla. Abierto a todo público.

17 A 18 HS – AUDITORIO: Presentación del libro “Quiero Decir” – Antología de cuentos, poesía y microrrelatos seleccionados en el Certamen Municipal de Literatura 2024. Abierto al público general.

18 A 18:30 HS – AULA TALLER 1: Presentación “Discapacidad y Sexualidad” de Gonzalo Muñoz.

18 HS – PATIO: “La máquina de hacer canciones” de Rober Cuevas – Música para infancias

18:30 A 19:15 HS – AUDITORIO: Premiación Concurso Fotográfico “El Calor de lo Nuestro” junto a Camuzzi-General Roca.

19 HS – PATIO: Ensamble de música de IUPA Carpocapsa folklore

19 A 19:30 HS – AULA TALLER 1: Presentación “La pieza era compartida” de Carina Nosenzo.

19 A 19:30 HS – AULA TALLER 2: Presentación “Estación 70 contra el olvido, cartas y relatos” de Alberto “Cacho” Cacopardo.

19:30 HS – PATIO: Ensamble de música caribe IUPA

20 HS – AUDITORIO: Charo López y Adrián Lakerman – Loperman, una charla sobre humor. La humorista y actriz Charo, junto a Adrián, otro humorista que destaca en la escena actual, piensan el humor y su forma de abordarlo.