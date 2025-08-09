Libros: favoritos de los lectores, destacados y novedades

El Secreto de Azucena

Gabriela Exilart

Novela histórica. Tandil, 1 de enero de 1872. Mientras el pueblo aún duerme tras los festejos de Año Nuevo, el amanecer trae la desgracia: una turba de gauchos, liderada por uno de los discípulos de Tata Dios, desata una masacre. Hombres, mujeres y niños son asesinados por el simple hecho de ser extranjeros -gringos, vascos y masones-, inmigrantes a quienes acusaban de robar las tierras y quitar el trabajo. La paz, frágil y amenazada, llega a su fin y la ciudad se cubre con la sangre de los 36 inocentes muertos.

Azucena Caballero, una joven diferente a todas -inteligente, decidida, y con un pasado que la persigue-, está de visita en la estancia familiar cuando el horror golpea su puerta. En pocas horas, su vida cambia para siempre: deberá hacerse cargo de su sobrina ahora huérfana, de los campos, de su padre enfermo y enfrentarse a una sociedad violenta especialmente con los inmigrantesâ¦ y con las mujeres que, como ella, se atreven a tener poder y, sobre todo, a amar. ¿Quién está detrás de semejante masacre? ¿Por qué quieren sacar del medio a Azucena? ¿Podrá sanar el pasado, unir las piezas de su historia y, por fin, encontrar el amor?

Gabriela Exilart rescata del olvido uno de los episodios más sangrientos de la historia argentina. Una trama de coraje y memoria, que nos hace soñar que el amor cura todas las heridas.

Editado por Plaza & Janés

Reseteá tus intestinos

Facundo Pereyra

El médico Facundo Pereyra investigó por años el intestino permeable, un síndrome que podría explicar varias afecciones y dolencias, desde colon irritable hasta ansiedad y depresión. La mayoría no sabe que los problemas digestivos causan estragos en todo el cuerpo: afecciones en la piel, cefaleas y migrañas, sobrepeso, enfermedades autoinmunes Especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía digestiva, revela su método para resetear los intestinos, sanar más de 15 enfermedades y recuperar las ganas de vivir.

Cómo son los gatos

Ricardo Bruno

El reconocido veterinario y especialista en comportamiento animal Ricardo Bruno revela en este libro, editado por Grijalbo, el mundo de los gatos.

Con un lenguaje ameno y accesible, Bruno escribe sobre su evolución y comportamiento; sobre la importancia de la genética y del ambiente en su modo de ser; sobre el comienzo de su vínculo con los seres humanos, y sobre cómo aprenden y se comunican.

Además, el especialista comparte los mejores consejos para corregir problemas de conducta y mejorar la convivencia.

El libro se presenta como un clásico para quienes quieran descubrir su propio camino al éxito. Y parte de una fábula: habáa una vez dos ratoncitos y dos hombrecillos que vivían en un laberinto. Estos cuatro personajes dependían del queso para alimentarse y ser felices. Como habían encontrado una habitación repleta de queso, vivieron durante un tiempo muy contentos. Pero un buen día el queso desapareció…

Con esta sencilla fábula, dice, aprenderemos a adaptarnos a un mundo en constante transformación, y a entender que las fórmulas que en un momento sirvieron pueden quedar obsoletascon el paso del tiempo. ¿Quién se ha llevado mi queso? es un curso que enseña a adaptarse al cambio en todos los ámbitos de la vida .

Editado por

Infantil: El hilo invisible

Miriam Tirado

Un cuento sobre los vínculos que nos unen con quienes más queremos, y sobre cómo a menudo las cosas más importantes son las que no se ven.

Escrito por Míriam Tirado, consultora de crianza consciente.

En este cuento, la protagonista descubre el secreto que guarda el ombligo. Ahora ya sabe que de él sale un hilo invisible que la une a todas las personas que más quiere: su madre, su padre, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus amigos.

Nunca más tendrá miedo cuando no estén con ella porque sabe que a través de ese hilo está ligada a ellos más allá del tiempo y del espacio ¡y que estarán conectados para siempre!