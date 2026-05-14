La furia de Diego Milito por el arbitraje en el partido de Racing ante Central: “Nos sentimos robados”

Diego Milito hizo explosivas declaraciones contra el arbitraje y la AFA luego de que Racing quedara eliminado ante Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura. El presidente de la Academia mostró toda su furia por el desempeño de Darío Herrera y sus asistentes.

“Hoy nos sentimos robados una vez más. Todos lo vieron. Nos deja tristes con el enojo de decir ‘hasta cuándo’. Uno viene con toda la ilusión y pensamos que esto puede cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso”, dijo Milito antes de irse del Gigante de Arroyito.

Las explosivas declaraciones de Milito tras la eliminación de Racing

🎙️ 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗧𝗢 : “Hay que empezar a decir las cosas: hoy nos sentimos robados, una vez más, como todos lo vieron. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente”



“Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un… pic.twitter.com/WQOxBEe3o8 — Comunicación Racing (@RacingComunica) May 14, 2026

Además de manifestar su orgullo por el desempeño del plantel y del cuerpo técnico de Racing, planteó: “Hay que empezar a decir las cosas. Estoy cansado. Es el momento de reflexionar”

Y continuó: “El fútbol argentino está roto, no da para más. Hay que hacer algo: dirigentes, jugadores e hinchas tenemos que reflexionar. Me pongo a disposición para empezar a reconstruir el fútbol argentino”.

Racing sufrió dos expulsiones este miércoles en el partido que perdió 2-1 en el alargue. Adrián “Maravilla” Martínez fue expulsado por un codazo a la cara de un rival luego de que Herrera revisara la acción en el VAR en el segundo tiempo y todo se complicó aún más para la Academia cuando Marco Di Césare vio la roja en el alargue.

La expulsión generó el reclamo de todo el banco de Racing y Gonzalo Costas, hijo del DT y ayudante de campo, también fue echado.