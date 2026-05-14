Montiel y Acuña, dudas en River para las semis ante Central

Los campeones del mundo sintieron la seguidilla de partidos y la preocupación crece en River.

River derrotó a Gimnasia de La Plata y se metió en las semifinales del torneo Apertura. El Millonario venció al Lobo por 2-0 en el Monumental y ya piensa en el duelo ante Rosario Central, por un lugar en la gran final.

Para este duelo, Coudet empieza a armar el equipo y hay dos preocupaciones. En la previa al partido de cuartos de final de este miércoles, Gonzalo Montiel fue desafectado a último momento por una complicación física en la entrada en calor. El primer parte médico fue una contractura en el isquiotibial derecho.

Pero en conferencia de prensa el DT llevó tranquilidad: «Cachete estaba sobrecargado y se sintió un poco duro«. Además, descartó una lesión: «No tiene una molestia muscular importante».

Otro que está entre algodones es Marcos Acuña. El Huevo fue reemplazado a los 33 minutos del primer tiempo y activó las alarmas en el cuerpo técnico de Coudet. Pero luego del partido, el propio jugador aclaró la situación: «Estoy bien«, dijo en zona mixta. Además, se retiró sin problemas del estadio.

Acuña tuvo que salir por una fuerte sobrecarga.

Según lo que trascendió, ninguno de los dos se realizará estudios médicos. En la práctica de este jueves, Chacho evaluará cómo están los futbolistas de la Selección Argentina y determinará si están en condiciones para el duelo del próximo sábado.

Las prácticas de hoy y mañana serán claves para determinar si los campeones del mundo pueden saltar a la cancha ante el Canalla. De no llegar, ingresarán Matías Viña y Fabricio Bustos. Con respecto al resto del equipo, Coudet no realizaría ningún cambio y mantendría a los mismos intérpretes que derrotaron a Gimnasia.

Otamendi, cada vez más cerca

Una noticia que revoluciona al Mundo River: Nicolás Otamendi está cada vez más cerca de vestir la camiseta del Millonario. Desde Portugal se conoció que el central de la Selección Argentina le informó a la dirigencia del Benfica que no renovará su contrato.

Así lo informó el diario Record: «Tiene vía libre para fichar por River Plate«. De esta forma, está todo dado para que El General vista la camiseta riverplatense en el segundo semestre de la temporada.