Estrena en Neuquén “Babel, vecindario al revés”, una crónica bufa muy actual

“Babel, vecindario al revés”, obra bufa que aparece casi como una metáfora de la civilización global, vista desde un prisma deforme y grotesco. Crónica bufa de una tragedia vecinal. Un edificio viejo, corroído y herrumbrado. Seres oscuros, crueles y siniestros. Siete gigantes, siete grandes pecados. Una caída estrepitosa. Dios dio, Dios quitó.

“Babel, vecindario al revés”, de la dramaturga Nina Mitrovic, es el resultado de un arduo trabajo grupal que llevó un año y medio. Se entrenó con máscaras y el estado grotesco corporal a través de ejercicios bufos para la composición y caracterización de los doce personajes que habitan las escenas”.

Con dirección, adaptación y puesta en escena de Santiago Salaburu, esta versión de “Babel, vecindario al revés” estrena este sábado, a las 21.30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841). Con funciones los sábados de junio, las entradas, limitadas y a $6000, se pueden adquirir de forma anticipada por Mercado Pago al 2944 795 983. (Alias: torre.vecino.perro).

«Los personajes se fueron ensamblando con las máscaras, vestuarios y pelucas, pero la base de todo estuvo en el proceso actoral», explica Santiago Salaburu

El elenco está integrado por Cruz Calatayud, Miguel Dagnino, Leo Elosú, Gabriela Guerra, Martín Mariano, Keila Piflacs y Santiago Veiga; las máscaras son de Santiago Salaburu y Adriana Iglesias; el vestuario es de Yazmín Mer y Flor Arienti y las pelucas son Leandro Stepanchuc.

En diálogo con Río Negro, Santiago Salaburu se refirió al proceso creativo.

P: ¿Cómo llegaste a la obra de Nina Mitrovic?

R: La obra me llegó de casualidad. Compré un libro de teatro croata contemporáneo, por una obra particular, que se viene representando hace bastante tiempo en Buenos Aires. Al seguir leyendo ese libro me encontré con esta obra. Me impactó de entrada. Por la temática, por el ritmo y la poética de la dramaturgia. Me llovieron imágenes al leer el texto. La leí varias veces más y siguieron apareciendo nuevas imágenes. Es una obra extensa, pero de lectura muy ágil.

P: ¿Cuánto tiempo te tomaste para trabajar el texto?

R: El proceso de ensayos fue largo, extenso y, por momentos, muy complejo. La obra trabaja en dos planos muy concretos, por ende, se diseñó en el escenario dos áreas de representación. En estos dos sectores es en donde se van sucediendo las diferentes escenas.

P: ¿Cómo fueron los ensayos?

R: Tuvimos que indagar en una estética particular para abordar la actuación. Nos centramos en el entrenamiento con máscaras teatrales para disponer a los/as actores/actrices en ese estado particular de actuación que necesitaba la obra. A eso, le incorporamos recursos de los estados bufos de actuación. Cada uno/a fue encontrando esa singularidad que tiene cada personaje hasta lograr una unidad entre todos, un registro actoral equilibrado.

La obra es muy actual, es una comedia bufa muy cruel… como el mundo en el que vivimos. Es una grotesca imagen deformada de lo que nos pasa». Santiago Salaburu.

P: ¿Ensayaron por separado, por grupo de personajes o como fue la dinámica?

R: Durante gran parte del proceso se trabajó solamente con las desproporciones corporales, la asimetría y el desequilibrio. Un estado bufo muy necesario para ir descubriendo los personajes. Ya sobre el final del proceso, comencé a bocetar y modelar cada una de las máscaras en arcilla (tomando como base una copia del rostro de cada actor/actriz en yeso).

Luego de ese molde en arcilla se hace una vaciado en yeso y se obtiene un negativo perfecto del diseño en arcilla. Después del desmolde y secado del negativo se realizó la cartapesta. Por último, enduido, lijado y pintura. Son doce personajes, que son interpretados por siete actores/actrices.

Fue un trabajo realmente complejo y de muchas, muchas horas de dedicación. Prueba y error, hasta buscar la justeza. Colegas con enorme generosidad como Adri Iglesias (pintado y terminación de máscaras), Yaz Mer y Flor Arienti (vestuarios) y Lean Stepanchuc (pelucas) ayudaron para llevar a cabo tremendo desafío. También participó Toni Rodríguez en el diseño de arnés y poleas, ya que es un experto en escalada y necesitábamos de alguien que armara un sistema en altura.

P: Sos un especialista en máscaras, ¿cómo las fuiste trabajando?

R: Los personajes se fueron ensamblando con las máscaras, vestuarios y pelucas, pero la base de todo estuvo en el proceso actoral que los/as chicos/as llevaron a cabo. Interpretaron a la perfección lo que quería. La máscara es como música congelada. Si no se sostiene desde la potencia actoral esa máscara no tiene vida. El desafío es que la máscara cobre vida durante la interpretación.

P: ¿Cuál es la historia que quieren contar sobre el escenario?

R: La obra es muy actual, es una comedia bufa muy cruel… como el mundo en el que vivimos. Las miserias humanas, el salvarse solos, la ley de la selva. ¿El eterno juego de la víctima y el victimario… quién es quién? Es una grotesca imagen deformada de lo que nos pasa. Es muy cautivante la obra y tiene un ritmo infernal. Cargada de una poesía cruel, oscura y enigmática. Por eso decimos: “Crónica bufa de una tragedia vecinal”.

«Babel, vecindario al revés»

Actúan: Cruz Calatayud, Miguel Dagnino, Leo Elosú, Gabriela Guerra, Martín Mariano,

Keila Piflacs y Santiago Veiga.

Dirección y puesta en escena: Santiago Salaburu.

Máscaras: Santiago Salaburu, Adriana Iglesias.

Vestuario: Yazmin Mer y Flor Arienti.

Pelucas: Leandro Stepanchuc.

Diseño de arneses y cuerdas: Tony Rodriguez.

Diseño de iluminación: Marcos Sandoval.

Fotografía: Keila Piflacs.

Maquillaje: Élida Nahuelcheo.



Función estreno

Sábado 1° de junio, 21.30 hs.

También los sábados 8, 15 y 22 de junio a las 21:30.

Deriva Teatro, Sarmiento 841, Neuquén.

Entrada: $6.000. Anticipadasa, mediante Mercado

Pago al 2944 795 983. (Alias: torre.vecino.perro)