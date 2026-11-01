Robert De Niro arrasa en Netflix con un thriller psicológico que atrapó a millones: de qué trata

Robert De Niro volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de Hollywood. A sus 83 años, el reconocido actor protagoniza Susurran tu nombre (The Whisper Man), un thriller psicológico que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix durante septiembre de 2026.

La película logró posicionarse en el primer puesto de Netflix en 69 países durante sus primeros días y acumuló más de 33 millones de visualizaciones en sus primeros diez días, según los datos difundidos sobre el ranking global de la plataforma.

Con una historia que combina misterio, desapariciones, crímenes y secretos familiares, la producción se convirtió en una de las opciones elegidas por quienes disfrutan de las películas de suspenso.

De qué trata Susurran tu nombre, la película de Robert De Niro que fue furor en Netflix

La historia sigue a Tom Kennedy (Adam Scott), un escritor que intenta reconstruir su vida después de la muerte de su esposa. Con la intención de empezar de nuevo, decide mudarse junto a su pequeño hijo a un pueblo aparentemente tranquilo.

Sin embargo, todo cambia cuando el niño desaparece en circunstancias inquietantes. Las pistas comienzan a relacionar el caso con los crímenes cometidos décadas atrás por un peligroso asesino serial conocido como El Hombre del Susurro.

En medio de la investigación aparece Pete Willis, interpretado por Robert De Niro, un detective retirado que estuvo involucrado en el caso original y que deberá enfrentarse nuevamente a los fantasmas de su pasado.

A medida que avanza la búsqueda, salen a la luz secretos familiares y conexiones inesperadas que mantienen la tensión hasta el desenlace.

Robert De Niro en Netflix: un thriller basado en una exitosa novela

Susurran tu nombre está basada en la novela homónima del escritor británico Alex North, publicada en 2019 y reconocida por su combinación de suspenso policial y terror psicológico.

La adaptación cinematográfica está dirigida por James Ashcroft y cuenta con un elenco integrado por Robert De Niro, Adam Scott, Michelle Monaghan y Michael Keaton.

La película apuesta por una atmósfera inquietante, giros inesperados y una investigación que conecta el presente con un pasado oscuro.

Cuánto dura y por qué ver Susurran tu nombre en Netflix

Con una duración aproximada de 1 hora y 53 minutos, la película es una alternativa para quienes buscan una historia de misterio que puedan disfrutar en una sola noche.

Aunque recibió críticas divididas, consiguió una fuerte respuesta del público y alcanzó los primeros lugares de audiencia en numerosos países, incluida Argentina.

Susurran tu nombre está disponible en Netflix y reúne varios ingredientes del suspenso clásico: una desaparición inexplicable, un crimen sin resolver y un pasado que vuelve para cambiarlo todo.