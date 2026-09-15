Tiene solo 8 episodios, acaba de llegar a Netflix y ya arrasa en todo el mundo: de qué trata

Llegó a Netflix hace apenas unos días y rápidamente escaló entre las producciones más vistas. “La timonel” combina drama adolescente, romance y deporte en una historia de ocho capítulos que ya se convirtió en uno de los nuevos fenómenos de la plataforma.

Netflix sumó una nueva producción a su catálogo y en pocos días consiguió instalarse entre las favoritas de los usuarios. Se trata de La timonel (Crew Girl), una serie canadiense que se estrenó el 10 de septiembre de 2026 y cuenta con solamente ocho episodios.

La ficción irrumpió con fuerza en los rankings internacionales: llegó al primer puesto en 25 países, según datos de FlixPatrol recogidos por MeriStation, y desplazó en varios mercados a otras producciones fuertes de la plataforma.

El fenómeno también alcanzó a la Argentina. A solo cuatro días de su lanzamiento, La timonel se ubicó segunda entre las series más vistas de Netflix en el país, detrás de El Club Gastronómico, según informó Revista GENTE.

De qué trata “La timonel”, la serie que se convirtió en fenómeno en Netflix

La protagonista es Teagan Tao, interpretada por Miku Martineau, una adolescente con un prometedor futuro en el remo cuya vida cambia completamente después de un escándalo relacionado con su familia.

Teagan debe abandonar la vida que conocía y mudarse junto con su madre. Su objetivo es empezar nuevamente en Easton Prep, un prestigioso instituto donde rápidamente descubre un problema: la escuela no cuenta con un equipo femenino de remo.

Decidida a no abandonar el deporte, encuentra una alternativa inesperada: incorporarse como timonel del equipo masculino.

Su llegada genera resistencia y obliga a la joven a demostrar que puede liderar a un grupo atravesado por egos, rivalidades y una competencia deportiva cada vez más exigente.

Pero la historia no se queda solamente en el deporte. Los romances, los conflictos familiares y las diferencias sociales comienzan a ganar espacio a medida que avanzan los capítulos.

Romance, rivalidades y un triángulo amoroso

Uno de los ingredientes centrales de La timonel es la tensión entre Teagan y dos integrantes de su nuevo entorno: Josh Regis, interpretado por Sam Braun, y Cam Dillinger, encarnado por Kyle Clark.

Mientras intenta ganarse un lugar dentro del equipo y recuperar sus aspiraciones deportivas, la protagonista queda atrapada entre nuevos sentimientos, rivalidades y los problemas que todavía arrastra su familia.

La serie fue creada por Vivian Lin y Morwyn Brebner y cuenta también en su reparto con Jessica Paré, Thomas Cadrot, Connor Paton, Jude Wilson, Olga Petsa, Sage Linder y Riley Davis.

Cuántos capítulos tiene “La timonel” y cuánto duran

Uno de sus atractivos para quienes buscan una producción para maratonear es su extensión. La primera temporada tiene ocho episodios, con duraciones que oscilan aproximadamente entre los 40 y los 55 minutos.

Todos los capítulos ya se encuentran disponibles, por lo que la historia puede verse completa sin esperar estrenos semanales.

El recorrido comienza con el escándalo que obliga a Teagan a mudarse y avanza entre competencias, fiestas, romances y enfrentamientos hasta llegar a una regata decisiva que pone a prueba al equipo y a su protagonista.

Quién es Miku Martineau, la protagonista de “La timonel”

El personaje principal está interpretado por Miku Martineau, quien encabeza el elenco junto con Sam Braun y Kyle Clark.

En esta historia, la actriz se pone en la piel de una joven que debe abrirse camino en un ambiente deportivo dominado por varones, mientras intenta reconstruir su vida después del conflicto que sacudió a su familia.

Esa combinación entre drama juvenil, competencia deportiva y romance aparece como una de las claves detrás del rápido crecimiento de la producción dentro de Netflix.