Murió Piero: una vida dedicada a la música, la poesía y el compromiso social

El cantante y compositor Piero de Benedectis murió a los 81 años. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del músico, cuya obra dejó una marca profunda en la canción popular argentina y atravesó a varias generaciones.

Murió Piero: música, compromiso social y canciones inolvidables

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedarán para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando”, expresó la cuenta oficial del artista. Su familia y amigos también agradecieron las muestras de afecto y cerraron el mensaje con un “Buen viaje, querido Piero”.

Noticias Argentinas recordó que Piero había atravesado durante el último año distintos problemas de salud y permanecía internado en el Hospital Italiano. En 2023, además, debió ser hospitalizado de urgencia en Ecuador debido a una infección respiratoria.

Nacido en Italia en 1945, llegó a la Argentina junto a su familia cuando tenía tres años. En el país desarrolló una carrera de más de cinco décadas, construida alrededor de la canción popular, la poesía y el compromiso social.

Su repertorio incluye clásicos como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie” y “Llegando, llegaste”. Una parte fundamental de esa trayectoria fue su dupla creativa con el poeta José Tcherkaski, con quien creó canciones que trascendieron las fronteras y se convirtieron en himnos generacionales.

“Mi viejo” alcanzó una dimensión internacional y fue interpretada por numerosos artistas. El reconocimiento a su trayectoria también llegó con un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016.

Más allá de la música, Piero incursionó en la actuación y el cine. En 1970 participó de El profesor patagónico, protagonizada por Luis Sandrini, donde interpretó al sacerdote Raúl y musicalizó escenas con algunas de sus primeras canciones emblemáticas.

Con su muerte desaparece una de las voces más reconocibles de la canción popular, pero permanece un repertorio que durante más de medio siglo convirtió la música en una forma de memoria, identidad y compromiso.