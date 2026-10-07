Murió Piero, el artista criado en Río Negro que se consagró como un ícono de la música popular: tenía 81 años

Es otro día de luto para la música local. Este miércoles 7 de octubre, murió el cantante Piero, reconocido a nivel nacional e internacional por sus canciones «Mi Viejo» y «Para el pueblo lo que es del pueblo”.

Según confirmó La Nación, el artista falleció en horas de la mañana tras permanecer varios días internado en el Hospital Italiano.

Quién era Piero

Piero Antonio Franco De Benedictis perdió la vida a sus 81 años de edad. Nacido el 19 de abril de 1945 en la región italiana Apulia, emigró a la Argentina cuando tenía apenas tres junto a su familia.

A principios de los 50′, se mudó a la provincia de Río Negro luego de un breve paso por Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires. En Allen, su padre siguió adelante con un negocio de radios y tocadiscos. Sin embargo, se interiorizó en la música a partir de su educación como seminarista en Viedma.

En 1964 comenzó su trayectoria musical, con salidas en Canal 9 en el ciclo que conducía Roberto Galán, y tocando en diferentes sitios nocturnos de Buenos Aires junto a otros reconocidos artistas como Leo Dan o Palito Ortega.

Su consagración llegó con el lanzamiento de la canción «Mi Viejo», en 1968. Después, en la década de los 70′, se incursionó en la música de protesta marcado por la violencia estatal de la época, y sacó «Para el pueblo lo que es del pueblo». Inmediatamente, su obra fue perseguida, por lo que en la última dictadura debió exiliarse a Europa.

Su última vez en el Alto Valle y su contacto con Diario RÍO NEGRO

El último show en la ciudad de su infancia fue en enero del 2023, en marco de la Fiesta Nacional de la Pera, a sus 77 años y después de 16 años desde que no se presentaba en la ciudad rionegrina.

Foto: Juan Thomes.

“Allen significa muchas cosas: chicos, amigos, gente y personajes imborrables de toda la vida”, dijo con emoción Piero en conferencia de prensa tras su presentación en el escenario mayor.

“A mí me gusta llorar, buscar ese contacto con todo lo que se puede hacer. Más allá de las cosas políticas tenemos un montón de cosas que son buenas para compartirlas”, dijo.

Ante la consulta sobre lo que significa visitar la ciudad de su infancia, no dudó en reconocer la fortaleza del vínculo, lugar de afecto con personas que marcaron una etapa importante de su vida. “Allen tiene fuerza, hay que aprovecharlo, juntarnos y trabajar en esa dirección”, aseguró.

Luego de esa magnifica presentación, el músico viajó a Bariloche con su familia para disfrutar de unas vacaciones. En ese interín, Diario RÍO NEGRO pudo acceder a una entrevista telefónica con el artista. Como una canción, la historia familiar fluyó armoniosamente en medio de la charla. Su visita a Allen lo conectó con los recuerdos de su infancia.

“Son muchos los recuerdos que se vienen. Entre ellos, cuando íbamos a la acequia con mis amigos para bañarnos”, contó entre risas.

Otra de las anécdotas que recordó, fue la visita de Alberto Castillo a Allen cuando se presentó en Club Unión Alem Progresista y le pidieron que cante alguna de sus canciones. Piero lo intentó y nunca falta la sonrisa al recordar cómo terminó esa historia: “Me olvidé la letra y me dió vergüenza”, confesó.

Su historia de amor con la guitarra inició cuando se la pidió prestada a un compañero. “Un chico que estaba frente a mí tocaba ‘Zamba de mi esperanza’ y yo miraba dónde colocaba sus dedos”, recordó. Después de una rápida explicación de notas y acordes, se propuso practicar en los momentos que podía. “Un día hice la parodia de que me sentía mal y tenía que ir a enfermería.En ese momento, aprovechaba para hacer los acordes”, contó.

Como no quería molestar a sus compañeros que estaban internados, se le ocurrió una idea ingeniosa: “Hice los acordes con unos alambres y con eso, yo tocaba. Me hacía el enfermo para practicar”, concluyó el relato.

Durante mucho tiempo, Piero no trabajó en el país, pero si realizó giras en toda Latinoamérica y otros países del mundo. A pesar de esto, la relación con el público argentino sigue intacta.

“Somos de la familia”, aseguró y dijo que su show en la Fiesta de la Pera superó todo tipo de expectativas. “Para mi fue una sorpresa a muchos niveles, me da mucho placer ver que asistió gente de todo el Alto Valle”, expresó.