Música: Único Circular y Sulupe, juntos en El Biombo de Roca

Único Circular y Sulupe tienen tanto en común como no. Empecemos por lo que no tienen: Único Circular es un quinteto que parte del jazz para romper con todo aquello a lo que se le pueda sacar música.

Formado por el baterista Ernesto Pugni, el no menos experimentado bajista Pablo Joubert, el joven y talentoso vibrafonista Pablo Gutiérrez Chau, y Santiago Melendo Balmaceda, en voces y percusiones varias. El quinteto se completa con la percusionista Camila Pugni Reta, he aquí uno de los puntos en común: Camila también forma parte de Sulupe. Y sí, también es la hija del baterista Único Circular.



¿Qué hay de Sulupe? Se trata de un es un quinteto de mujeres dedicado al folclore latinoamericano con un estilo vanguardista formado por Soledad Muñoz (flautas traversas), Mariana Montes (guitarra) Daniela Arévalo (voz), Anita Bermúdez (bajo) y la mencionada Camila Pugni en percusiones, quien aclara: “Todas cantamos coros”.



Esto viene a cuenta de que, en un principio, fueron un quinteto instrumental hasta que se dieron cuenta de que por algo aquellas canciones del folclore latinoamericano que versionaban de manera instrumental tenía letra. Y las comenzaron a cantar.

Único Circular y Sulupe, unidos por la música y para la foto.

“Empezamos como trío instrumental de bajo, flauta y percusión”, cuenta Camila. “Pero enseguida, nos dimos cuenta que el tipo de música que hacemos tiene un mensaje tan fuerte desde las letras. Porque hacemos folclore peruano, argentino, brasileño, aunque también hemos hecho folclore colombiano, música venezolana. Estamos muy formadas en música latinoamericana y esa música es con letras. Antes, a la letra, en vez de cantarlas la hacía la flauta, hacía la melodía directamente. No eran convenciones instrumentales, eran canciones folclóricas”. Fueron apenas os ocho meses de trabajo instrumental hasta que decidieron convocar a una cantante y expandirse a cinco integrantes.



“Es muy fuerte la instrumentación”, acota Ernesto Pugni. “Las cinco son muy buenas instrumentistas. Inclusive la cantante es una cantante que va más allá de cantar poesía, sino que canta como un instrumento. Y toca percusión. Sulupe es una banda que tranquilamente podría existir como banda instrumental”.

Unidos por la música y la sala



Si Único Circular, que comenzó hace unos diez años para celebrar las músicas que Pugni había grabado a lo largo de los años, despliega todos los recursos técnicos y estilísticos del jazz para tocar otras músicas populares, Sulupe, en cambio, parte de una formación académica que le permite profundizar en la canción popular . ¿Que si pueden combinarse? Vaya que sí.



Este viernes, a las 21, en Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454, Roca), Único Circular y Sulupe se fusionan para un espectáculo de folclores latinoamericano con espíritu jazzero y de jazz con el espíritu de la canción folclórica latinoamericana. O lo que sea que salga de semejante fusión de talentos.

Sulupe, quinteto de mujeres formado por Soledad Muñoz, Mariana Montes, Camila Pugni Reta, Daniela Arévalo y Anita Bermúdez.



¿Qué dicen ellos? Que la intensión será cautivar al espectador e integrarlo a la emoción de una música que será interpretada con canto, percusiones afrolatinas y étnicas, bajo eléctrico, guitarra, vibráfono, flautas, batería y poesía.



En el repertorio se alternan composiciones propias con arreglos, búsquedas tímbricas y hallazgos estéticos. Temas del folklore brasileño, peruano y argentino confluyen junto al jazz y otras músicas del mundo. “El espectáculo se planteó desde las músicas de Único y de Sulupe. En el repertorio hay momentos del repertorio de nuestro que tocan integrantes de Único y viceversa”, explica Camila.

Parte de Sulupe en acción. Camila Pugni Reta, Anita Bermúdez y Mariana Montes.



“En un primer momento fue un festival, pero después no lo quisimos difundir así porque no lo pensamos como un festival, sino como un concierto de las dos bandas en conjunto”, explica Camila sobre el espectáculo de esta noche en El Biombo. “De hecho, el concepto del concierto no es una banda primero y otra después, sino toda una cosa entreverada, por eso estamos ensayando las dos bandas juntas”.



Por eso, este espectáculo es una propuesta que nace de las dos bandas o, como resume Pugni Reta, es una asociación entre nueve entre nueve músicos ensayando en el mismo lugar. Y acá llegamos al punto de partida de todo esto: ese lugar que comparten ambas formaciones para ensayar.



Ubicada en lo alto de una propiedad que la familia Pugni Reta tiene en pleno centro de Roca, la sala de ensayo, que en realidad es un monoambiente que se había quedado sin inquilino, contiene a Único Circular y Sulupe, quienes se reparten los días de la semana para ocuparlo.



Con la idea de acustizarlo y de convertirlo también en un espacio de grabación de las músicas de ambas formaciones fue que se les ocurrió organizar este espectáculo. La sala en cuestión es realmente pequeña, cuesta imaginar a nueve músicos y sus instrumentos allí adentro. Pero cabe y funciona. De hecho, ellos junto a unas alfombras en el piso acustizan el lugar. Ok, también piensan grabar allí. ¿Dónde se supone que iría el ingeniero de grabación y su mesa de sonido? “Allá”, dice entre risas Ernesto Pugni señalando el anafe junto a la pequeña mesada de la cocina.

