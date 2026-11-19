Netflix confirmó una de las noticias más esperadas por los fanáticos de las series: Ginny y Georgia tendrá su cuarta temporada y ya tiene fecha de estreno. La ficción protagonizada por Brianne Howey y Antonia Gentry regresará con nuevos episodios que prometen profundizar en los secretos de la familia Miller y en las consecuencias de los acontecimientos que marcaron el final de la tercera entrega.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la plataforma de streaming anunció que la cuarta temporada estará disponible el 21 de enero de 2027, en pleno verano argentino. Además, Netflix difundió las primeras imágenes oficiales y adelantó algunos detalles de la historia.

Cuándo se estrena la cuarta temporada de “Ginny y Georgia” en Netflix

La espera está por terminar. La cuarta temporada de Ginny y Georgia llegará a Netflix el jueves 21 de enero de 2027.

La serie, que combina drama familiar, romance, conflictos adolescentes y suspenso, se convirtió en una de las producciones más populares de la plataforma.

La historia gira alrededor de Georgia Miller y sus hijos, Ginny y Austin, quienes intentan construir una vida estable en Wellsbury mientras enfrentan las consecuencias de los secretos del pasado.

Después de una tercera temporada marcada por conflictos judiciales y revelaciones familiares, los nuevos episodios mostrarán cómo cada integrante de la familia intenta seguir adelante.

Qué pasará en la cuarta temporada de “Ginny y Georgia”

Atención: esta sección contiene spoilers del final de la tercera temporada.

La nueva entrega retomará la historia después de que Georgia lograra evitar una condena por asesinato gracias a la intervención de sus hijos.

Sin embargo, los problemas están lejos de terminar.

Netflix adelantó que Georgia está embarazada y todavía no sabe quién es el padre del bebé, una revelación que podría modificar nuevamente el equilibrio familiar.

Además, los Miller vuelven a atravesar dificultades económicas y comienzan a aparecer señales de que el pasado de Georgia podría regresar para complicar su presente.

Por su parte, Ginny deberá enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones.

Después de ayudar a su madre, la adolescente comienza a reconocer que tiene más similitudes con Georgia de las que estaba dispuesta a admitir.

La nueva temporada explorará esa transformación y el impacto que los conflictos familiares tuvieron sobre su personalidad.

El personaje de Austin tendrá mayor protagonismo

Uno de los cambios más importantes estará relacionado con Austin, el hijo menor de Georgia, interpretado por Diesel La Torraca.

Durante la tercera temporada, el niño fue testigo de situaciones traumáticas que cambiaron su relación con su madre.

Además, terminó involucrado en las maniobras que permitieron que Georgia evitara ir a prisión.

En los nuevos episodios, Austin deberá procesar lo ocurrido y enfrentar las consecuencias emocionales de sus decisiones.

Su historia tendrá un lugar más importante dentro de la trama familiar.

Los nuevos personajes que llegan a “Ginny y Georgia”

La cuarta temporada incorporará nuevos personajes que podrían revelar aspectos desconocidos del pasado de Georgia.

Entre las incorporaciones confirmadas aparecen:

Sunny Mabrey , quien interpretará a Daisy, la madre distanciada de Georgia.

, quien interpretará a Daisy, la madre distanciada de Georgia. Ali Skovbye , que se sumará a la historia como Rainn.

, que se sumará a la historia como Rainn. Kataem O’Connor, quien interpretará a Isaiah.

La llegada de Daisy será especialmente importante porque permitirá conocer nuevos detalles de la infancia y la historia familiar de Georgia.

Netflix adelantó que uno de los ejes centrales de la temporada será la relación entre los orígenes de los personajes y los patrones familiares que se repiten de generación en generación.

Quiénes regresan al elenco de “Ginny y Georgia”

La cuarta temporada mantendrá a sus protagonistas principales.

Brianne Howey volverá a interpretar a Georgia Miller, mientras que Antonia Gentry retomará su papel como Ginny.

También regresarán Diesel La Torraca como Austin, Felix Mallard como Marcus, Sara Waisglass como Maxine, Scott Porter como Paul y Raymond Ablack como Joe.

El elenco se completará con otros personajes habituales de Wellsbury, que continuarán formando parte de los conflictos personales y familiares.

Dónde ver las temporadas anteriores de “Ginny y Georgia”

Mientras esperan el estreno de los nuevos episodios, los seguidores pueden volver a ver las primeras tres temporadas de Ginny y Georgia en Netflix.

La ficción creada por Sarah Lampert se estrenó en 2021 y logró construir una audiencia internacional gracias a su combinación de drama adolescente, vínculos familiares y misterios.

Con la cuarta temporada confirmada para el 21 de enero de 2027, Netflix prepara el regreso de una de sus historias familiares más populares, que promete nuevos secretos, conflictos y revelaciones sobre el pasado de Georgia Miller.