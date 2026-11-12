Escándalo con Pampita en Luján: le gritaron “que se vaya” y las imágenes que revelan qué pasó después

Carolina «Pampita» Ardohain volvió a quedar en el centro de una polémica durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La modelo llegó a Luján para participar de la misa frente a la Basílica, pero vivió un incómodo momento cuando un grupo de fieles comenzó a gritarle que se fuera del lugar donde se había ubicado. El episodio ocurrió después de las críticas que recibió por haber participado de un sector VIP durante otra ceremonia religiosa en Palermo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), un grupo de mujeres que aguardaba la llegada del Sumo Pontífice relató que Pampita se acercó a las vallas alrededor de las 7 de la mañana, pero no fue bien recibida por algunas de las personas presentes. Sin embargo, horas después, la conductora publicó fotografías y videos que mostraron que finalmente pudo presenciar la ceremonia desde un lugar cercano al recorrido del Papa.

Qué pasó con Pampita en Luján y por qué le gritaron que se fuera

El episodio ocurrió el miércoles 11 de noviembre, durante la vigilia previa a la misa que encabezó el papa León XIV en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La modelo había llegado durante la madrugada para esperar la ceremonia junto a otros fieles. Sin embargo, cuando intentó ubicarse cerca de las vallas, algunas personas comenzaron a manifestar su descontento.

Durante una entrevista televisiva, una de las mujeres que se encontraba en el lugar aseguró que Pampita había sido desplazada del sector donde pretendía permanecer.

«La echaron a Pampita, son unas envidiosas», expresó una de las asistentes, quien relató que varias personas comenzaron a pedirle que se retirara.

Según su testimonio, la modelo llegó cerca de las 7 de la mañana y recibió gritos de «¡Que se vaya, que se vaya!».

La mujer también explicó que le ofreció un lugar junto a ella, pero que Pampita decidió alejarse de ese sector.

La polémica por la carpa VIP durante la misa del papa León XIV

El incómodo episodio ocurrió en medio de las repercusiones por la participación de Pampita en una ceremonia anterior, realizada en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Allí, la conductora había sido ubicada en una carpa VIP junto a otras personalidades del espectáculo, una situación que despertó críticas entre algunos fieles.

La controversia surgió porque numerosas personas habían esperado durante horas bajo el sol para poder acercarse al Papa, mientras que los invitados especiales contaban con un espacio reservado.

Además, días antes, Pampita había comentado que estaba preparada para acampar y esperar varias horas con tal de presenciar una de las celebraciones religiosas.

Por eso, su presencia en el sector exclusivo generó cuestionamientos en las redes sociales.

Pampita mostró fotos y videos para responder a las versiones sobre su salida

Aunque algunas personas aseguraron que la habían echado, Pampita compartió imágenes que mostraron que permaneció en Luján y pudo participar de la ceremonia.

A través de sus redes sociales, la modelo publicó fotografías de la vigilia, momentos junto a sus amigas y un video en el que se observa el paso del papamóvil a corta distancia.

Las publicaciones dejaron en evidencia que, pese al incidente relatado por las asistentes, la conductora logró encontrar otro lugar para presenciar la celebración.

Además, acompañó las imágenes con una reflexión religiosa sobre la importancia del amor, el perdón y la manera de relacionarse con los demás.

«Si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor», escribió en su cuenta de Instagram.

El mensaje fue interpretado como una respuesta indirecta a las críticas, aunque Pampita no hizo una referencia explícita al episodio.

Pampita y su devoción religiosa: una visita marcada por la polémica

La presencia de Pampita en Luján estuvo vinculada con su interés por participar de las actividades religiosas durante la visita del papa León XIV.

La modelo compartió distintos momentos de la jornada y mostró cómo se preparó para esperar la llegada del Pontífice.

Sin embargo, la polémica por la carpa VIP y los testimonios de quienes aseguraron que fue desplazada de las vallas terminaron convirtiendo su presencia en noticia.

Mientras algunas personas cuestionaron los privilegios otorgados a figuras conocidas, otras defendieron el derecho de la conductora a participar de la celebración como cualquier otro fiel.

Lo cierto es que, más allá de los gritos y el mal momento relatado por los testigos, Pampita permaneció en Luján y consiguió ver de cerca al papa León XIV, tal como quedó registrado en las imágenes que publicó posteriormente.