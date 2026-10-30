Netflix renueva su catálogo para el fin de semana: 6 estrenos de series y películas para maratonear

Netflix llega al último fin de semana de octubre de 2026 con nuevas series, películas y documentales para todos los gustos. Entre el viernes 30 y el domingo 1 de noviembre, la plataforma renueva su oferta con producciones internacionales que combinan misterio, suspenso, historias reales y comedias.

Entre los títulos más destacados aparecen El intercambio, un thriller sobre dos parejas que intercambian sus hogares y terminan envueltas en una pesadilla; Colisión, una película española sobre un robo que sale mal; y Un trabajo maldito, una miniserie coreana que combina deudas y situaciones aterradoras.

También se suma una propuesta documental sobre Matthew Perry, el recordado Chandler de Friends, ideal para quienes buscan una historia real y emotiva.

Estas son seis novedades de Netflix para ver durante el fin de semana, con sus historias y fechas de estreno.

1. El intercambio: unas vacaciones soñadas se convierten en una pesadilla

Estreno: viernes 30 de octubre.

Una de las apuestas de suspenso de Netflix para cerrar el mes es El intercambio, una serie que comienza con una propuesta aparentemente perfecta: dos parejas deciden intercambiar sus casas para disfrutar de unas vacaciones diferentes.

Una de ellas vive en Sicilia, Italia, mientras que la otra reside en Estocolmo, Suecia. Lo que parecía una experiencia ideal pronto comienza a complicarse cuando salen a la luz secretos que amenazan con destruir sus vidas.

La desconfianza, las mentiras y el peligro transforman el viaje en una lucha por sobrevivir. Una opción para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos y las historias en las que nada es lo que parece.

2. Colisión: un robo millonario, traiciones y un accidente que cambia todo

Estreno: viernes 30 de octubre.

Colisión es una película española de suspenso y crimen ambientada en 2013, que gira alrededor de una banda de delincuentes que lleva adelante un asalto bancario.

Sin embargo, un accidente automovilístico termina exponiendo secretos y traiciones que comenzaron mucho antes del golpe.

La película combina acción, tensión y conflictos entre los integrantes de una organización criminal, mientras las consecuencias del robo amenazan con cambiar el destino de todos.

Una alternativa para quienes prefieren las películas de suspenso que se pueden disfrutar en una sola noche.

3. Un trabajo maldito: la miniserie coreana que mezcla deudas y pesadillas

Estreno: viernes 30 de octubre.

Para quienes buscan una historia inquietante durante el fin de semana de Halloween, Un trabajo maldito aparece como una de las opciones más llamativas.

La miniserie coreana sigue a un hombre que, desesperado por pagar sus deudas, comienza a aceptar trabajos extraordinariamente bien remunerados.

Pero lo que parecía una solución económica se transforma rápidamente en una experiencia aterradora.

Cada nuevo encargo lo enfrenta a situaciones cada vez más perturbadoras, en una historia que combina tensión, misterio y elementos de terror.

4. El de Matthew Perry: la historia detrás del actor que conquistó al mundo con Friends

Estreno: martes 27 de octubre.

Una de las novedades documentales de la semana está dedicada a Matthew Perry, el actor que alcanzó fama mundial por interpretar a Chandler Bing en Friends.

La producción reconstruye distintos momentos de su vida a través de testimonios de personas cercanas, con una mirada sobre su trayectoria profesional, sus experiencias personales y su muerte.

El documental propone acercarse a la persona detrás de uno de los personajes más queridos de la televisión, recuperando recuerdos y aspectos menos conocidos de su historia.

Una opción para quienes buscan contenidos biográficos y relatos vinculados al mundo del espectáculo.

5. El don de engañar: tres mujeres enfrentadas por un robo millonario

Estreno: miércoles 28 de octubre.

Las producciones brasileñas también tienen su lugar entre las novedades de Netflix.

El don de engañar presenta una historia atravesada por un robo multimillonario que termina revelando secretos peligrosos.

En el centro de la trama aparecen tres mujeres con personalidades y objetivos diferentes: una madre controladora, una hija rebelde y una estafadora experimentada.

A medida que avanza la historia, las relaciones entre ellas se vuelven cada vez más complejas y las mentiras comienzan a tener consecuencias inesperadas.

6. Nosotros, pero un poco mejor: una comedia italiana sobre el amor y las diferencias

Estreno: jueves 29 de octubre.

Para quienes prefieren una historia más liviana, Nosotros, pero un poco mejor ofrece una propuesta italiana centrada en una pareja que atraviesa un momento decisivo.

Ambos consideran la posibilidad de adoptar un hijo, pero sus personalidades son muy diferentes.

Mientras él disfruta de la vida familiar y la tranquilidad del hogar, ella prefiere la libertad, las salidas y la vida nocturna.

La película explora las diferencias dentro de una pareja y las decisiones que pueden cambiar una relación, con una historia que combina situaciones cotidianas y conflictos sentimentales.

Qué ver en Netflix durante el fin de semana de Halloween 2026

Con el cierre de octubre y la celebración de Halloween, las producciones de suspenso y misterio aparecen como una de las alternativas para organizar una maratón en casa.

Quienes prefieran historias inquietantes pueden elegir Un trabajo maldito o El intercambio, mientras que los amantes del cine policial tienen en Colisión una propuesta cargada de tensión.

Para una noche más tranquila, Nosotros, pero un poco mejor ofrece una historia de pareja, mientras que el documental sobre Matthew Perry invita a recorrer la vida de una figura inolvidable de la televisión.

Seis propuestas para renovar la lista de pendientes y disfrutar de Netflix durante el último fin de semana de octubre.