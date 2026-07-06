Rodrigo de Paul y su look oversize: un truco de estilo en el Mundial 2026

El cruce entre la indumentaria de alto rendimiento y el street style ya juega, en el marco de la concentración de la Selección Argentina de fútbol. Rodrigo de Paul, reconocido tanto por su desempeño en el campo de juego como por sus elecciones estéticas fuera de él, volvió a captar la atención de los analistas de tendencias urbanas.

En esta oportunidad, el futbolista Rodrigo de Paul demostró cómo una estrategia visual simple, basada en el contraste cromático focalizado, puede elevar la identidad de un conjunto deportivo básico sin necesidad de recargar el outfit con accesorios o estampados complejos.

La apuesta oversized de Rodrigo de Paul en la concentración del Mundial 2026

La base del conjunto exhibido por Rodrigo de Paul consistió en una estructura monocromática de silueta holgada, una de las líneas de diseño que mayor terreno ganó en la moda masculina contemporánea. El jugador vistió un conjunto de jogging oversized en tono azul petróleo, compuesto por un buzo con capucha y un pantalón amplio.

Cómo es la apuesta oversize de Rodrigo de Paul.–

Esta elección prioriza la funcionalidad y el confort necesarios para los tiempos de descanso en plena competencia internacional, manteniendo al mismo tiempo una coherencia estética alineada con las corrientes globales del diseño urbano.

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Innovación y color: las zapatillas coral que eligió Rodrigo de Paul

El elemento disruptivo que transformó el look de Rodrigo de Paul fue su calzado: un par de zapatillas en un vibrante tono coral intenso. Más allá del impacto del color, el modelo destaca por su desarrollo tecnológico, al estar fabricado mediante tecnología de impresión 3D.

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Este calzado presenta una silueta escultórica diseñada con una estructura de ventilación de 360°, que combina rendimiento deportivo y transpirabilidad. Al optar por este tono, en lugar de los clásicos blanco o negro, el mediocampista confirmó que el calzado tecnológico puede funcionar como la pieza central de un estilismo equilibrado y moderno.