Pez, Dani La Chepi, música clásica, el estreno de «Villa California» y más teatro: los espectáculo del fin de semana en Cipolletti, Roca y Neuquén

Los imperdibles del finde

Pez en Neuquén

Pez vuelve a Neuquén para una nueva noche de rock en vivo. La banda encabezada por Ariel Minimal, se presentará este sábado, a las 21, en Otto (Bv. 25 de Mayo 66).

Con más de tres décadas de trayectoria, Pez construyó una identidad propia dentro del rock argentino, atravesando distintos sonidos y etapas sin perder nunca su espíritu independiente. Su música combina potencia, experimentación y una marcada búsqueda artística, elementos que encuentran en el escenario uno de sus puntos más fuertes.

Después de su presentación en Neuquén el año pasado, Pez vuelve a encontrarse con el

público de la ciudad con un show que recorrerá su amplio repertorio y reafirmará la vigencia de una banda que continúa haciendo del riesgo y la libertad creativa una formade hacer rock.

La jornada contará con la participación de Muster como banda invitada.

Las entradas se encuentran disponibles a través del sitio web TuEntrada.com.

Estrena «Villa California»

Villa California transcurre en un barrio cerrado, donde una reunión entre vecinos se ve alterada por un episodio inesperado. Lo que comienza como una situación cotidiana deriva en una cadena de conflictos que pone en crisis la aparente armonía de la comunidad.

A medida que los acontecimientos se desbordan, los personajes intentan mantener una estabilidad que se derrumba frente a sus propios ojos. Los límites comienzan a desdibujarse mientras cada uno busca preservar lo que considera propio.

Con elementos del grotesco, la obra explora un tiempo atravesado por la incertidumbre, la desconfianza y el temor a lo diferente. Villa California propone

una mirada tan incómoda como reconocible sobre los mecanismos que utilizamos para sostener una idea de orden cuando todo alrededor parece desmoronarse.

Proyecto seleccionado en el marco del programa TNC Produce en el País, Teatro Nacional Cervantes (2026) en coproducción con la secretaria de Cultura de Río Negro.

Actúan: Daniel Corrales, Macarena Laciar, Laura Raiteri, Emiliano Sánchez y Juan Rolón. Dirige Nicolás Caminiti.

Funciones estreno

Viernes a las 20:30

Sábado a las 20

Casa de la Cultura · General Roca

Entradas $12.000

Dani La Chepi, de gira por el Alto Valle

Dani La Chepi: tres ciudades, tres funciones únicas para disfrutar de un espectáculo lleno de risas, emociones y situaciones con las que todos nos vamos a sentir identificados.

General Roca – Casa de la Cultura

Viernes, a las 22

Entradas anticipadas por Survivo.com.ar

Cipolletti – Complejo Cultural Cipolletti

Sábado, a las 21

Neuquén – Casino Magic

Domingo, a las 20

Entradas anticipadas disponibles por Entrada Uno y en la boletería del Casino Magic

La Sinfónica FCP, en Regina y Cipolletti

Fundación Cultural Patagonia presenta a la Orquesta Sinfónica FCP en doble función: este sábado a las 21 estará en el Cine Teatro Círculo Italiano (Rivadavia 117), de Villa Regina; y el domingo, a las 20, en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57).

El programa está compuesto por obras de grandes compositores rusos del Período Romántico: Modest Mussorgsky y Piotr Ilyich Tchaikovsky.

La agenda del fin de semana

Cipolletti

Música en vivo

En Saulo Bar

Este sábado, en Saulo Bar (Mengelle 575)), desde las 22: Todos los Trenes, Ur1x El Bien Común Una Lucha de Robot en ISAT.

Entradas anticipadas: 2x $15.000. En puerta: $10.000

Para anticipadas, transferir a alias: HLAUDIO Conserva tu comprobante.

Orquesta Filarmónica

de Río Negro

En el Complejo Cultural Cipolletti

Presenta “La fuerza del legado. Creación y permanencia”, un concierto especial que tendrá como protagonista el estreno mundial del Concierto para Violonchelo y Orquesta N.º 1 del compositor argentino Mauricio Charbonnier.

Este viernes, a las 20, en el Complejo Cultural Cipolletti

Entrada gratuita

Retiro de entradas: boletería del Complejo Cultural Cipolletti.

Viernes: 15 a 21hs.

Con la dirección del maestro brasileño Miguel Campos Neto y el violoncellista estadounidense Lars Hoefs como solista invitado, el programa incluye ¡Eh! Bumbá!, de Domingues Brandão, el estreno mundial de Charbonnier y la Sinfonía Nº 4 de Tchaikovsky.



Neuquén

Ginga Samba Jazz

Música brasileña

Ginga Samba Jazz propone un recorrido que parte del samba tradicional y pasa por la bossa nova y su diálogo con el jazz, hasta llegar a compositores contemporáneos. El grupo interpreta arreglos propios sobre obras de Vinicius de Moraes, Baden Powell, Jorge Ben Jor, Sérgio Mendes, Tom Jobim, Ivan Lins, Djavan y João Bosco.

La formación reúne a Enrique Nicolás en piano, Fox Colonna en guitarras, Víctor Colonna en cavaquinho, Junior Rezende en voz, David San Martín en percusión, Fran Piflacs en batería y Ezequiel Nicolás en bajo.

Sala ARACA Teatro (Virgen de Luján 1555). Entradas anticipadas con descuento · Reservas: 299 511 8448



Gabi Centeno y Nico Leiva

A la Amistad Dedicada

La voz de Gabi Centeno y la guitarra de Nico Leiva vuelven a encontrarse en un concierto íntimo de tango y folclore. “A la Amistad Dedicada” es una celebración del vínculo que los une a través de la música y de las canciones que compartieron a lo largo de casi dos décadas.

El repertorio propone volver a aquellas primeras canciones que los constituyeron y dar lugar a otras nuevas, que hoy los representan y conmueven.

Bar de ARACA Paseo Cultural (Virgen de Luján 1555). Reservas: 299 511 8448

“La penúltima oportunidad”

Teatro

Llegan a El Arrimadero las últimas dos funciones del año de La penúltima oportunidad, obra de Rafael Bruza con actuación de Laura Sarmiento y Silvana Feliziani. Con dirección de Dardo Sánchez y escenografía e iluminación a cargo de Bárbara Tréves, la puesta invita a reencontrarse con esta entrañable propuesta teatral.

Este viernes y el viernes 9 de octubre, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234). Reservas: 2995713050.



“Gaia”

Obra poético-musical

Este sábado, a las 21, se presentará Gaia, una obra poético-musical producida por Proyecto Crisálida en Neuquén. Un espectáculo sensorial que cruza la poesía y la música en vivo, proponiendo un viaje artístico imperdible.

Gaia, es la tercera producción integral de “Proyecto Crisálida. “En esta obra Ramiro Lorenzo traza un camino poético musical para describir la conexión con nuestro planeta tierra, al decir del autor,“ nuestra casa”.

El sonido de la obra tiene improntas rockeras y folklóricas. Los músicos son Claudia Cogliati en recitado y voz.

Tito Gutiérrez aerófonos, cuerdas y voz, Lautaro Gutiérrez en batería y voz, Luis Cifuentes en vientos, bajo y voz, Fabio Santarelli, acordeón, piano y voz y Ramiro Lorenzo, composición, guitarra midi y voz.

En El Arrimadero Teatro (Misiones 234) Reservas y compras: 299 4014251.

“Más respeto que soy tu madre”

Teatro

En “Más respeto que soy tu madre”, de Hernán Casciari, la vida cotidiana se convierte en una delirante montaña rusa de problemas, peleas, secretos, frustraciones y situaciones absurdamente familiares.

Una comedia sobre la familia, el amor, el caos y esas pequeñas miserias que, cuando las vemos desde afuera, nos hacen morir de risa.

Este sábado, a las 21:30, en Ámbito Histrión (Chubut 240)

Entradas: 0299 15-453-0771 – https://teatrohistrion.com/event/160487-mas-respeto-que-soy-tu-madre.



“Ocho menos cinco”

Teatro

Dos militares tejen para pasar el tiempo. Pero el tiempo no pasa. Son las 7:55. Esperan. Hablan del diario, del fútbol, de lo que prefieren no recordar. Entre el absurdo y el humor oscuro, la memoria se pudre y la conciencia los acecha.

Con Pablo Cosa y Pablo Di Lorenzo.

Dramaturgia y dirección: Christian Cardozo.

Estreno este viernes, a las 21:30, en Ámbito Histrión · Chubut 240 · Neuquén.

Reservá tu lugar por WhatsApp: 299 401 9051

Escenografía: Fernando Ávila · Vestuario: Yazmín Mer · Diseño de iluminación y operación técnica: Mariana Scialpi.



“Crypto Bro”

Teatro

2da parte del Díptico del GEŃÒCĪDĮO

Este domingo, a las 21, en Deriva Teatro (Sarmiento 841)

Entrada general $ 25000

Actúa: Ismael Azcurra

Texto y dirección: Sebastián Fanello.



“Memento Mori”

Teatro

Memento Mori es una obra concebida a partir del Ciclo Kindertotenlieder de Gustav Mahler. Aquí la muerte es un idioma extranjero y la música, un lenguaje universal, que, aunque no entendamos, nos atraviesa igual.

Este sábado, a las 21, en Club de arte “El Biombo” (Rodhe 1454)

Anticipada: $20.000 – Promos: 2x $38.000

En puerta: $25.000

2984693820



Roca

Casa de la Cultura

9 de Julio 1043

Viernes

20:30hs Villa California – Estreno

Un barrio cerrado. Una reunión entre vecinos se ve alterada por un episodio inesperado. Lo que comienza como una situación cotidiana deriva en una cadena de conflictos que pone en crisis la aparente armonía de la comunidad.

Una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro, en el marco del programa TNC Produce en el país. | Entradas en boletería y ticketera

22:30hs Dani La Chepi

Dani La Chepi llega con su nuevo unipersonal donde el humor, la música, los personajes y la improvisación se mezclan para convertir las pequeñas batallas de la vida cotidiana en una experiencia desopilante. Un espectáculo donde cada función es única y el público también forma parte del juego. | Entradas en boletería y ticketera

Sábado

20hs Villa California – 2da Función

Entradas en boletería y ticketera

22hs Remate Clüb – Rematerizados

Remate Clüb vuelve a encontrarse en el escenario con una noche de humor, stand up, improvisación, juegos y esos merequetengues que pueden empezar de una manera y terminar vaya uno a saber dónde. | Entradas al 2984230885

Entradas en boletería de CDC o en nuestra web.

Fundación Cultural Patagonia

“Cantoras del folclore

latinoamericano II”

Fundación Cultural Patagonia presenta “Cantoras del folclore latinoamericano II”, un espectáculo con la actuación de Popular FCP y Artistas FCP, que estará este viernes, a las 21, en el Espacio Cultural FCP (San Luis 2085).

La propuesta constituye un emotivo homenaje a la voz femenina en nuestra música regional, en un recorrido que trasciende fronteras, uniendo composiciones, arreglos e interpretaciones de figuras icónicas qde Latinoamérica.

Luego de la exitosa primera parte (2024), la segunda edición celebra la diversidad de géneros y países representados, desde la profundidad de Chavela Vargas, Eladia Blázquez y Mercedes Sosa, pasando por la impronta de Elis Regina, Violeta Parra, Chabuca Granda y Totó la Momposina, hasta la vigencia de voces como Gloria Estefan y Soledad Bravo.

El programa está compuesto por “Luz de luna” (Chavela Vargas), “Que mala suerte” (Eladia Blázquez), “Rogativa del loncomeo” (Marité Berbel – Aimé Painé), “Rosa, que linda eres” (Totó la momposina), “Río rebelde” (Ramona Galarza), “Serenata para la tierra de uno” (María Elena Walsh), “Ayer” (Gloria Estefan), “Lágrimas negras” (Omara Portuondo) y “Luna tucumana” (Nenét), entre muchos otros.

Popular FCP está integrado por Laura Fuhr, violín; Luciano Morán, bajo eléctrico; Emiliano González, percusión y Jonathan Ceballes, guitarra, canto y dirección musical. La producción cuenta también con la actuación de las cantantes Marcela Caldironi, Alfonsina Magariño, Malén Marileo Hernández, Natalia Joubert, Luna Morena González y Milagros Serrao Carvajal; Emmanuel Nahuelanca, saxo; Roberto Palacio, trompeta; Emanuel Repol, trombón; Francisco Araya, percusión latina y Nahuel Salazar, piano. Los arreglos pertenecen a Juan Rivero y Jonathan Ceballes.

La entrada general posee un valor de $18000 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA. 2 x 1 con Club Río Negro.