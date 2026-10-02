Luisana Lopilato en París: brillo, frescura y glamour frente a la Torre Eiffel en la Semana de la Moda

La nueva edición de Le Défilé en París reunió a figuras internacionales de la talla de Kendall Jenner, Jane Fonda, Cara Delevingne y Eva Longoria. Sin embargo, en medio de este despliegue global de talento y diversidad, Luisana Lopilato se robó todas las miradas al representar a la Argentina con frescura y glamour.

Para su esperada pasada, la actriz apostó por un diseño que combinó texturas, sofisticación y dramatismo escénico.

La actriz argentina lució un deslumbrante vestido con brillos en tonos dorados, con un diseño de un solo hombro y una amplia manga fluida de tipo capa. La estructura se la dio una sutil faja con lazo en la cintura y un tajo lateral que aportó movimiento a la falda.

Para completar el look Lopilato optó por unas sandalias de tiras finas en tonos nude con taco alto y delicadas hebillas al tobillo, estilizando su figura a la perfección.

En cuanto al makeup apostó por su característico estilo fresco y glamouroso: su maquillaje se mantuvo en una gama sutil de tonos nude tanto en los ojos como en los labios, logrando un acabado muy natural.

El toque especial fue un abanico blanco personalizado con la emblemática frase de la marca «I’m Worth It» en letras negras.

Street Style parisino: Black & White y flecos

Fuera de la pasarela, la actriz también dejó su huella en las calles de París con estilismos urbanos que anticiparon las tendencias del momento.

Uno de los conjuntos más comentados fue un sofisticado minivestido blanco plagado de flecos y detalles de plumas al tono al cuerpo con breteles finos y un marcado escote en «V».

Para cortar con la monocromía y aportar un aire clásico infalible, lo combinó con complementos en negro: stilettos en punta y lentes de sol oscuros.