Argentina Week en París: gobernadores se reunieron con la Cámara de Comercio Internacional para impulsar inversiones

La reunión destacó la importancia de conectar a las empresas con los gobiernos para abordar problemas en el futuro cercano y mediano plazo (Foto: Gobierno de la Nación)

En el marco de las actividades programadas para la Argentina Week en París, el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), John Denton, recibió a una comitiva de gobernadores y funcionarios argentinos en la sede de la Cámara de Comercio de Francia.

El encuentro multilateral tuvo como objetivo central consolidar los lazos entre el sector público y las empresas globales, promoviendo espacios de diálogo estratégico que permitan potenciar la llegada de inversiones al país.

En la convocatoria del día anterior, participó el ministro de Economía Luis Caputo. Durante su estadía mantuvo además una reunión privada con su par francés, Roland Lescure, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

Durante la recepción, Denton dio la bienvenida formal a la delegación integrada por los gobernadores de diversas provincias:

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Rolando Figueroa (neuquén)

Carlos Sadir (Jujuy)

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Raúl Jalil (Catamarca)

Juan Pablo Valdés (Corrientes)

Leandro Zdero. (Chaco)

Diálogo multilateral y comercio global

El titular de la ICC resaltó la trayectoria de la organización fundada en 1919 y remarcó el valor institucional de recibir a los representantes provinciales para afianzar la inserción internacional de las regiones argentinas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, durante su exposición ante inversores europeos en la jornada inaugural de la Argentina Week en París. (Foto: gentileza)

Denton subrayó la función estratégica de la Cámara de Comercio Internacional como la red empresarial más representativa a nivel global, con presencia activa e influencia institucional en más de 170 países. El secretario general señaló que, en un contexto global atravesado por tensiones y fragmentación política, la ICC se mantiene firme como una plataforma multilateral indispensable para sostener el flujo comercial y los negocios internacionales.

En su intervención, el directivo detalló las acciones de la entidad en áreas clave como la facilitación del comercio internacional, el financiamiento para el desarrollo y la resolución de disputas comerciales complejas.

Asimismo, hizo hincapié en la capacidad de la ICC para sentar en una misma mesa a ejecutivos del sector privado y autoridades gubernamentales con el propósito de diseñar soluciones concretas a los desafíos operativos de las empresas.

Con información de NA.