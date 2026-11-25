Una de las series más emblemáticas de los años 90 se prepara para regresar a la pantalla. Baywatch, conocida en Argentina como Guardianes de la bahía, tendrá una nueva versión que buscará conquistar a las nuevas generaciones y recuperar a los fanáticos de la ficción original.

Según informó MeriStation, la producción ya tiene fecha de estreno y contará con una primera temporada de 12 episodios, bajo la dirección creativa de Matt Nix.

De qué trata la nueva versión de Baywatch

La historia volverá a las playas de California, aunque esta vez estará centrada en una nueva generación de guardavidas.

Stephen Amell, reconocido por su trabajo en la serie Arrow, será el encargado de interpretar a Hobie Buchannon, el hijo de Mitch, personaje que popularizó David Hasselhoff.

Convertido en responsable del equipo de rescate, Hobie deberá afrontar nuevos desafíos profesionales y familiares.

El elenco también contará con la participación de Jessica Belkin, Shay Mitchell, Hassie Harrison y Noah Beck.

Una de las grandes sorpresas para los seguidores de la ficción original será el regreso de David Chokachi, quien volverá a interpretar a Cody Madison.

Cuándo se estrena la nueva serie de Baywatch

La nueva producción debutará el 6 de enero de 2027 en Estados Unidos, a través de la cadena Fox.

Un día después llegará a Prime Video en España, donde la plataforma también tiene previsto incorporar los episodios de la serie clásica.

Por el momento, no se confirmó oficialmente la fecha de estreno ni la plataforma que ofrecerá la producción en Argentina.

Baywatch: del fracaso inicial a convertirse en un fenómeno mundial

Aunque actualmente es recordada como uno de los mayores éxitos televisivos de los años 90, la historia de Baywatch tuvo un comienzo complicado.

Estrenada en 1989, fue cancelada por NBC después de su primera temporada. Sin embargo, David Hasselhoff apostó por recuperar el proyecto y consiguió relanzarlo en 1991.

La ficción terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional. En su momento de mayor popularidad, superó los 1.100 millones de espectadores semanales y llegó a 142 países, una cifra que quedó registrada en el Libro Guinness de los Récords.

Además de consolidar la carrera de Hasselhoff, la producción convirtió a Pamela Anderson, Carmen Electra y otras figuras de su elenco en íconos de la cultura popular.

Con su regreso en 2027, Baywatch buscará recuperar el espíritu de aquella ficción que marcó a toda una generación, adaptada a los tiempos actuales.