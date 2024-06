«Putamadre»: maternidad, adicciones y estereotipos en una novela de autoficción

“Tenemos que corrernos de la estigmatización de lo que es una buena madre y pensar que si hay un pibe adicto y la pasa mal es culpa de la madre de mierda que tiene”. En la autoficción, un autor recurre a su propia realidad para inspirarse. Y ese fue el caso de la periodista y actriz Carolina Fernández con su novela “Putamadre”, sobre la historia de una madre y su hijo adicto a las drogas.

“Lo hice porque estoy podrida de que nos juzguen como madres y de que estigmaticen a los pibes adictos”, resumió a Diario RÍO NEGRO.

El proceso de escritura comenzó la noche del 12 de abril del 2019 cuando tuvo que internar a su hijo en el hospital de Viedma por consumo de drogas. “Fue terrible. Esa noche, sola en casa escribí un relato doloroso que subí a las redes sociales para hacer catarsis”, comentó. Desde ese momento, no volvió a escribir hasta agosto del 2021 cuando allanaron su casa y se llevaron detenido a su hijo por comercializar drogas.

“Valiéndose de una pluma visceral y, por momentos, arriesgada e imprudente, cuenta la historia de una domesticación infructuosa». Juan Solá, en el prólogo a «Putamadre»

“Hoy tiene 22 años. Fue adicto y estuvo internado muchas veces. Y muchas veces también, hice presentaciones en la justicia pidiendo que hicieran algo porque sabía que algo iba a pasar”, reconoció la mujer, al tiempo que agregó: “Putamadre es la historia de una madre que lucha por reconstruir la vida con ese hijo y que se da cuenta que, peor que las drogas, es la maternidad y ese deseo desesperado para que su hijo sea feliz”.

La historia arranca de un texto de la novelista francesa Margarite Duras para quien las madres representan la locura para sus propios hijos.

La novela relata dos voces: la de la madre y la del hijo. “El hijo ama y destroza a la madre y viceversa. Son dos seres que intentan sobrevivir a pesar de ellos. Hay un enorme amor, tan desesperante como confuso. No pueden vivir sin ellos pero se están matando”, puntualizó.

“Putamadre” tiene 173 páginas y saldrá a la venta a partir del 25 de junio en las librerías.

“Reconstruyo momentos de la infancia: cuando tomó merca por primera vez porque un amigo más grande le regaló una bolsa de cocaína a los 14 años, cuento algunos momentos puntuales de la internación, del aislamiento. Y uso la herramienta de autoficción como parte del proceso creativo”, precisó la escritora.

Insistió en la construcción de los dos personajes con “mucho de realidad y mucho de ficción”. De hecho, advirtió que el final de la novela no se condice con el final real que “se sigue escribiendo todos los días”.

Este documento no es exactamente lo que me pasó a mí, hay mucho de ficción pero es lo que pasa con muchos chicos y madres”, Carolina Fernández, escritora, periodista y actriz.

“La novela ¿intenta dejar un mensaje?”, consultó este diario. La mujer planteó que el debate gira en torno a quién es una buena madre y quién no lo es. “Por eso, la novela se llama Puta Madre. Se iba a llamar Merca, pero la adicción a la cocaína es la punta del incebeg. Acá hay otra mirada: si coges, sos mala madre; si sos libre, sos mala madre; si no cocinás buena comida o si al pibe no le va bien en la escuela, sos una mala madre y es tu culpa”, respondió y resaltó: “Hacemos lo que podemos desde el lugar que podemos”.

En relación a la mirada descarnada de las madres, agregó: “Esto es lo que somos y aun así damos el amor más genuino a la tarea más imposible, insostenible y bestial que es maternar. El mensaje es desromantizar la maternidad y, a la vez, sacarle el peso a las infancias de exigirles la felicidad cuando además, los padres son totalmente infelices”.

En una escena de la novela, la mujer lleva a su hijo al pediatra porque cree que algo no está bien y observa reacciones que “no son comunes”. “El pediatra, lo único que hace, es irónicamente es reparar en las falencias de la madre. Le pregunta si le tomó la fiebre y ella repara que hace años que no le toma la fiebre. Miente, pero se siente la peor madre del mundo. El médico le dice que vio al chico en la patineta al rayo del sol, sin gorra. Descarta cualquier diagnóstico porque el diagnóstico es para la madre y deja afuera la posibilidad de que ese nene tenga una base psicótica que nunca fue tratada”, especificó Fernández.

El escritor Juan Solá estuvo a cargo del prólogo: “Valiéndose de una pluma visceral y, por momentos, arriesgada e imprudente, cuenta la historia de una domesticación infructuosa. No se priva de ser cruel cuando el texto lo pide, porque sabe que de alguna forma esta es la historia de una ternura imposible, un relato de lo irreparable”.

Consideró que la historia “configura además una mirada sin tapujos sobre el flagelo de una clase media que cuenta con más prejuicios que información para poder lidiar con las cosas que avergüenzan. Por todo lo anterior, esta historia también puede ser pensada como un espacio de debate, un punto de partida para pensar sobre la hipocresía que rige gran parte de nuestro vínculo con la noción de ‘consumo´”.

Por último, Fernández resaltó el contexto que atraviesa la sociedad: “Estamos en un momento en que quieren bajar la edad de imputabilidad, dicen que la ley de Salud Mental no funciona y quieren que vuelvan los manicomios, se dice que un pibe que se droga es mejor que esté muerto a que esté preso. Hay muchas escenas de videollamadas entre la madre y su hijo preso contándose lo que le pasa a uno y a otro. Es enloquecedor acostarse y pensar que tu hijo está en una celda cagado de frío y pasando por muchas situaciones”.

El valor de “Putamadre” es de 14.900 pesos. Hay preventa para quienes viven en Viedma, Carmen de Patagones y Capital Federal. Pueden escribir al (2920)1530-1866 para acordar el pago por transferencia.