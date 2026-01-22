Qué películas con nominaciones a los Premios Oscar 2026 podés ver en streaming

La Academia reveló la lista oficial de candidatos para la 98.ª edición de los Premios Oscar. La ceremonia tendrá lugar el próximo 15 de marzo, pero ya podés disfrutar de las películas disponibles en las distintas plataformas de streaming.

Películas con nominaciones a los Oscar que se pueden ver en streaming

Las películas Pecadores, Golden, Una batalla tras otra y el protagónico de Timothée Chalamet en Marty Supremo son las favoritas para conseguir la prestigiosa estatuilla dorada.

Una batalla tras otra

El film que cuenta los avatares de un grupo revolucionario tras desintegrarse recibió 13 nominaciones. Entre ellas: Mejor película; Mejor director (Paul Thomas Anderson) y se destacan las nominaciones de Leonardo DiCaprio como Mejor Actor y Teyana Taylor como Actriz de Reparto. Ya disponible en HBO Max.

Pecadores

La historia de dos hermanos que vuelven a su Mississippi natal, donde enfrentan un mal sobrenatural, es dirigida por Ryan Coogler y rompió un récord histórico logrando 16 nominaciones, incluyendo Mejor película. Ya disponible en HBO Max y en la biblioteca On Demand de DGO.

Elio

La apuesta de Disney/Pixar sobre un niño de 11 años que se convierte accidentalmente en el embajador de la Tierra ante una confederación intergaláctica. Nominada en la categoría de Mejor Película Animada. Ya disponible en Disney+.

La hora de la desaparición

Un thriller que le valió a Amy Madigan su regreso a los Oscar tras 40 años sin nominaciones, compitiendo como Mejor Actriz de Reparto. Ya disponible en HBO Max y en la biblioteca On Demand de DGO.

Próximos estrenos

Aunque los films todavía no están disponibles, la plataforma Prime Video anunció que sumará a su catálogo estos títulos:

Marty Supremo

Protagonizada por Timothée Chalamet, la historia de un buscavidas convertido en campeón de ping pong se postula como una de las favoritas de la temporada.

La máquina

El film protagonizado por Dwayne Johnson y Emily Blunt entra en la categoría Mejor maquillaje y peinado.

