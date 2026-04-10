Revirado Project, el jazz de Enrique Thompson de gira por el Alto Valle

El saxofonista argentino Enrique Thompson, radicado en Europa desde hace quince años, regresa al país después de una larga ausencia. Thompson aprovechará el viaje para visitar a su familia, para tocar y para, de algún modo, saldar una deuda con un viejo amigo patagónico.



A instancias del saxofonista cipoleño Guillermo Vera, Thompson recreará en el Alto Valle una versión local de Revirado Project, su original proyecto que fusiona el jazz con la música popular argentina y sudamericana.



A comienzos de los 2000, Thompson y Vera compartieron estudios de música en La Plata. Allí, forjaron una amistad y la idea de, en algún momento, hacer algo juntos en la Patagonia. Tal cosa no pudo ser hasta ahora.

Enrique Thompson se presentará este viernes, a las 21.30, en Italia Unida (Sarmiento y San Martín, Roca), mañana sábado, a las 21, en Araca teatro (Virgen de Luján 1555, Neuquén); y el domingo, a las 21, en La Casa de La Bodega, (Tres Arroyos 375, Cipolletti).



Lo acompañará una versión patagónica de Revirado Project conformada para la ocasión: Jesús Fernández en piano, Andrés Fuhr en contrabajo, Mauricio Constanzo en batería y el propio Guillermo Vera, por supuesto.

Trato de ser lo más honesto posible y dar lo mejor cada vez que toco; me gusta tener cierta libertad para hacer lo que hago de ahí quizás viene el nombre de Revirado». Enrique Thompson



Radicado en las Canarias desde hace un puñado de años, la vida de Enrique Thompson oscila entra las islas, Viena y Berlín, ciudades donde vivió, estudió y tocó antes de seguir haciéndolo en las islas españolas situadas frente a las costas africanas.



La vida musical de Thompson comenzó en Magdalena, su pueblo natal ubicado a 50 kilómetros de La Plata, y a 100 de Buenos Aires. Allí, en Magdalena, hubo alguna vez una banda militar que se disolvió y sus instrumentos fueron a parar al club del pueblo con la idea de organizar una banda infantil. Allí fue el niño Enrique Thompson y lo primero que le llamó la atención fue el enorme saxofón.



Luego de estudiar el instrumento en el Conservatorio de La Plata y composición en la Universidad Nacional de La Plata, Thompson partió a Europa donde siguió estudiando, siguió tocando y dio forma a diversos proyectos, entre ellos Revirado Project, acaso su proyecto más personal porque, cómo dirá él mismo a Diario RÍO NEGRO: “Revirado soy yo”.



Y Revirado es él no solo porque fue su idea, sino porque es el único que se repite en cada formación que sale a escena. Pero Revirado es más que eso, es la construcción de un sonido a partir de un juego entre estructura e improvisación y ya no importará quién es quién.



Thompson toma composiciones del tango y el folclore argentinos y las lleva a jugar el juego del jazz. De eso se trata Revirado, que toma la forma de acuerdo al lugar donde toque. Y lo que sucederá este fin de semana en el Alto Valle será un Revirado patagónico. Habrá que verlo y escucharlo para saber de qué se trata. En definitiva: Revirado Project se explica cada vez que (se) toca.

Enrique Thompson se presentará este viernes, a las 21.30, en Italia Unida (Sarmiento y San Martín, Roca), mañana sábado, a las 21, en Araca teatro (Virgen de Luján 1555, Neuquén); y el domingo, a las 21, en La Casa de La Bodega, (Tres Arroyos 375, Cipolletti).