Los argentinos ya saben sus rivales en octavos de final de Copa Libertadores

Luego de conocerse el cuadro final de la Copa Sudamericana, se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores y los argentinos ya conocen su camino.

Estudiantes, segundo en su grupo, se enfrentará a Universidad Católica, que ayer dio el batacazo en La Bombonera y eliminó a Boca. La ida será en el estadio Uno de La Plata y la vuelta se jugará en Santiago de Chile.

Rosario Central se medirá ante Corinthians. El equipo de Ángel Di María será local en el inicio de la llave y la serie se cerrará en San Pablo. En caso de que avancen el Pincha y el Canalla, se verán las caras en cuartos de final.

En el otro lado del cuadro, quedaron las dos grandes sorpresas argentinas en esta copa. Platense, que viene de derrotar a Corinthians en Brasil, se cruzará con Coquimbo. El equipo chileno jugará la vuelta en su casa.

Por último, Independiente Rivadavia, el único argentino que terminó líder en su zona, jugará ante un viejo conocido: Fluminense. La lepra y el tricolor ya se vieron las caras en fase de grupos y se volverán a cruzar en octavos. El equipo de Sebastián Villa viajará nuevamente a Río, para tratar de dar otro batacazo en el Maracana, y cerrará la llave en Mendoza.

La gran final de la edición 2026 se disputará el próximo sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.