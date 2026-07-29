La marca histórica que alcanzó Franco Colapinto tras el GP de Hungría

Colapinto y la Fórmula 1 tendrán el receso de verano tras el GP de Hungría.

Franco Colapinto y Alpine no están atravesando la mejor parte de la temporada. Luego de un gran inicio de año donde se consolidaron como el quinto equipo de la Fórmula 1, el argentino y la escudería francesa viven una gran incertidumbre tras un fuerte bajón de rendimiento, que derivó en ser superados por Racing Bulls en la clasificación.

Pero una marca histórica lograda por Franco demuestra la constancia del pilarense desde su llegada a Alpine. Al completar el GP de Hungría y terminar en la 15° posición, Colapinto se convirtió en el undécimo piloto con más carreras consecutivas terminadas en la historia de la Fórmula 1.

La racha consiste en un total de 28 carreras (17 en 2025 y 11 en la actual temporada), que comienzan desde el GP de Emilia-Romaña, que se realizó el 18 de mayo 2025, hasta el pasado domingo. El dato fue aportado por Big Data F1, un sitio especializado en los registros de la Máxima Categoría.

Colapinto estuvo lejos de los puntos en Budapest pero logró un registro que demuestra su gran evolución.

Cabe destacar que esta estadística solo toma en cuenta las carreras de los domingos y en las cuales un piloto tomó la largada. Por ese motivo, no se cuenta el GP de Silverstone 2025, donde Colapinto no pudo largar por fallas mecánicas en su monoplaza.

Este récord lo lidera Lewis Hamilton, con 62 carreras consecutivas durante tres años. El podio lo completan Oscar Piastri (44) y Max Verstappen (43). Además, si Franco completa el GP de Países Bajos, que será la próxima fecha, igualará la marca de Fernando Alonso y Charles Leclerc, ambos con 29.

Este registro demuestra la consistencia del argentino y la experiencia que sumó en el último año con Alpine. Además, la escudería francesa se ha evitado los gastos que conllevan un choque o colisión en carrera.

Además, Colapinto es el tercer piloto con más vueltas en carrera en la actual temporada, con 621 giros. Solo se encuentra por detras de Lewis Hamilton (629) y Kimi Antonelli (624).

Luego de culminar el GP de Hungría y participar en los test libres de Pirelli, el argentino se tomará vacaciones en el receso de verano de la Fórmula 1. El próximo desafío será en Países Bajos, la 12° fecha de la temporada que se disputará del 21 al 23 de agosto. El objetivo primordial será volver a los puntos, aunque no estará nada fácil lograrlo.