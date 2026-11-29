Leila Pereira, conocida popularmente como «La Tía Leila», se convirtió en una de las figuras más influyentes y polémicas del fútbol sudamericano al frente de Palmeiras. La empresaria y abogada de 62 años asumió la presidencia del Verdao en diciembre de 2021, tras imponerse en las elecciones con el 88% de los votos y ser reelecta hasta 2027, como la primera mujer en ocupar el cargo en los 107 años de historia de la institución.

Su llegada al poder deportivo se apoyó en un músculo financiero extraordinario. Según el ranking de Forbes de 2023, Pereira se ubicó cuarta entre las mujeres más ricas de Brasil con una fortuna estimada en 8.000 millones de reales, construida a partir de un conglomerado de once empresas que pasó a conducir desde 2008 junto a su esposo, José Roberto Lamacchia, 22 años mayor que ella, a quien conoció a los 17 años en una fiesta de carnaval en Ipanema.

El corazón de ese imperio es Crefisa, especializada en préstamos personales —con foco en empleados públicos, jubilados y pensionados del INSS—, además de la Facultad de las Américas (FAM). Su vínculo con Palmeiras comenzó en 2015, cuando el club peleaba por evitar el descenso y Crefisa se convirtió en su patrocinador principal con una inversión acumulada estimada en más de US$ 200 millones, antes de que Sportingbet tomara el lugar principal en la camiseta en el tramo reciente.

Títulos, ventas millonarias y una gestión sin filtros

Desde que tomó las riendas en diciembre de 2021, el ciclo de Leila Pereira combinó trofeos y operaciones de alto impacto en el mercado de pases. En su palmarés reciente figuran la Copa Libertadores (2021), la Recopa Sudamericana (2022), la Supercopa de Brasil (2023), dos ligas brasileñas (2022 y 2023) y cuatro campeonatos paulistas (2022, 2023, 2024 y 2026), con la meta declarada de llevar al club a ser campeón del mundo y el cruce ante Estudiantes de La Plata en Montevideo en el horizonte.

En lo económico, la dirigente defendió una administración severa y cerró transferencias históricas hacia Europa, de acuerdo con datos citados de Transfermarkt. Entre ellas sobresalen la venta de Endrick al Real Madrid por unos 60 millones de euros en 2023 —ubicada entre las tres más caras del fútbol brasileño junto a Neymar y Vinícius Jr.— y las salidas de los juveniles Estêvão Willian (45 millones de euros) y Vitor Reis (37 millones de euros).

Con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram y más de 200.000 en X, Pereira suele responder con ironía y dureza a los cuestionamientos sobre su rol. En diálogo con el sitio oficial de FIFA, resumió: «Todavía hay personas que dicen que las mujeres no entienden de fútbol. Imagina si yo entendiese, entonces, ¿cuántos títulos conseguiríamos?».

Y añadió: «Si el equipo gana, siempre es la plantilla, el entrenador. Si pierde, es la presidenta. ¿Entiendes? Pero no pasa nada. Cuando gana, lo celebro conmigo misma. Me miro al espejo y me digo: ‘Felicitaciones, Leila, eres genial’».

De Cabo Frío a los cruces políticos y las críticas

Aunque nació en Cambuci, al norte de Río de Janeiro, el 11 de noviembre de 1964, y creció en Cabo Frío en una familia fanática de Vasco da Gama, Pereira no mostró interés infantil por el fútbol. Estudió periodismo —llegó a cubrir a Flamengo en el Maracaná— y luego se graduó como abogada en la Universidad Cándido Mendes a principios de los años 90.

Su proyección pública también estuvo atravesada por la política y las polémicas. Su peso creció tras la Ley de las Sociedades Anónimas en el Fútbol y mantuvo cercanía con el expresidente Jair Bolsonaro, hincha declarado de Palmeiras y condenado a 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado, aunque entre 2023 y 2025 integró el Consejo de Desarrollo Económico del gobierno de Lula da Silva.

Los cuestionamientos apuntaron tanto a su negocio crediticio como a su postura hacia la barra.

El columnista de Folha de São Paulo, Juca Kfouri, la calificó como «una mujer extremadamente vana, que se enriqueció dando préstamos a quién no puede pagar y sacando de quién no puede pagar lo que ellos tienen, de explorar la miseria de otras personas, de lo poco que tienen», mientras que sobre La Mancha Verde sostuvo: «Los admiro porque hacen una fiesta maravillosa en el estadio, porque son capaces de ir de a miles a las cuatro de la mañana al aeropuerto a recibir al equipo», al tiempo que defendió abrir más espacios dirigenciales para las mujeres de cara al Mundial femenino de Brasil 2027.