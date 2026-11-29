El presidente Javier Milei aseguró que no felicitará al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en caso de que obtenga la reelección en los comicios generales que se desarrollan este domingo 29 de noviembre 2026 en España, y expuso su evaluación sobre cómo impactará el resultado electoral en la relación bilateral entre ambos países. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista grabada en la Casa Rosada con el periodista Andrés Oppenheimer, para CNN en Español.

De acuerdo con el adelanto oficial difundido por CNN en Español y la programación anunciada para el ciclo Oppenheimer Presenta, cuya emisión completa está prevista para este domingo a las 21:00 (hora de Miami) y su posterior publicación en el canal oficial de YouTube del programa, el mandatario argentino ratificó su distanciamiento político respecto del jefe del Ejecutivo español en la jornada misma de la votación en España.

Qué dijo Javier Milei sobre Pedro Sánchez y las elecciones en España

Durante el diálogo con Andrés Oppenheimer, Javier Milei fijó su postura frente a la contienda electoral española y el futuro del vínculo diplomático entre Buenos Aires y Madrid. Consultado sobre su reacción ante una eventual victoria de Pedro Sánchez en las urnas este domingo, Milei afirmó que no lo felicitaría si resulta reelecto al frente del Gobierno de España.

El presidente argentino abordó las consecuencias políticas que el resultado de los comicios españoles proyecta sobre el vínculo bilateral, marcado por diferencias previas entre ambas administraciones.

La conversación fue registrada en la Casa Rosada y forma parte del envío especial de Oppenheimer Presenta por CNN en Español previsto para la noche de este domingo 29 de noviembre 2026.

Cómo se posiciona el Gobierno argentino ante el escenario electoral de España

Las definiciones de Javier Milei sobre Pedro Sánchez se suman a las posturas expresadas por el mandatario argentino en el mismo reportaje respecto de otros líderes internacionales, delimitando el criterio de política exterior de la Casa Rosada.

Al igual que en su posicionamiento frente a la asunción presidencial en Brasil, Milei trasladó sus diferencias ideológicas y políticas con Pedro Sánchez al plano del protocolo diplomático entre jefes de Estado y de Gobierno.

La definición del Ejecutivo argentino se conoció en la antesala y desarrollo de los comicios en España, mientras se aguarda la emisión completa de la entrevista en CNN en Español para conocer el detalle de sus consideraciones sobre el vínculo económico y diplomático con Madrid.