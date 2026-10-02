Pez en Neuquén: la banda inclasificable que encontró su ADN en una canción de veinte minutos

Pez se da una vuelta por lo más power de su repertorio en esta nueva gira por Neuquén.

A fines de agosto del año pasado, Pez vino a Neuquén con un plan: revisitar Los Orfebres, su disco de 2007. Era ese el plan que la banda de Ariel Minimal tenía por entonces. Un año después, Pez vuelve a Neuquén, pero sin plan. Se presentarán este sábado, a las 21, en Otto (Bv.25 de Mayo 66) con apertura de los locales Muster. “Estamos en un momento de power”, dice Minimal. “Nos inclinamos por tocar en vivo las canciones más poderosas de cada disco, por decirlo de algún modo”. De algún modo, ahí hay un plan.



“Si bien tenemos un disco nuevo que salió en septiembre del año pasado, no es que estrictamente vamos a presentar ese disco, ni mucho menos. Vamos a tocar un poco de todo nuestro repertorio, que ya tiene muchos años y muchos discos, pero posta que no tenemos la lista de temas armada de lo que vamos a tocar el sábado en Neuquén, todavía no la armamos”, apunta el guitarrista “.

“Más allá del repertorio grabado, que es extensísimo, la banda tiene un repertorio extenso ensayado para poder tocar en los conciertos, ¿viste? Y vamos viendo, de acuerdo con la noche, con las ganas, con un montón de factores que inciden en cómo termina siendo la lista”, resume.



El plan de 2025, que fue revisitar Los Orfebres y que, en palabras de Minimal, es un disco “complejo, caprichoso, muy físico, muy power, raro”, fue un buen plan del que Pez buscó salirse tan pronto como les fue posible. ¿Por qué? Por escaparle a la trampa de la nostalgia clásica del rock.



“Hay algo que pasa en el rock y es que el rock es muy nostálgico”, sostiene Minimal. “Hay una canción de Caetano Veloso de principios de los ‘70 que se llama ‘Nostalgia (That’s What Rock’n’roll Is All About). Y si bien nosotros también de algún modo somos nostálgicos, nos hacemos cargo de la situación, la gente un poco propicia eso, ¿viste? Está siempre más interesada en volver a escuchar el disco que escuchó hace 20 años que en escuchar el próximo disco. Y eso les pasa históricamente a todos los artistas, o sea, hay artistas en todo el mundo que salen de gira a hacer los 20 años de tal disco, los 25 años de tal disco, ¿viste? Como que eso funciona de algún modo mejor que la actualidad o que el futuro incluso”.



Dicho esto, Minimal no le escapa a eso y revisita un disco de 2007, reedición en vinilo mediante. “Como no nos sobra tanto como para hacer exactamente lo que queremos siempre, en algún momento hay que ser un poquito complaciente y tratar de acompañar el deseo de la gente para que entre un poco de agua en el molino y siga girando la rueda”.



Claro que mientras Pez hacía su aporte a la nostalgia del Rock’n’ roll revisitando Los orfebres, un disco nuevo los esperaba a la vuelta de aquella esquina de fines agosto: De Buenos Aires, se publicó el primero de septiembre del año pasado, tres días después de su show en Neuquén. Curiosamente (o no), este viernes van a publicar “Las boludeces”, primer corte de su próximo disco, justo un día antes de su nuevo show en Neuquén.



Pez es una banda de discos, antes que de singles, le sugerimos a Minimal. “Siempre fuimos más conceptuales de algún modo. Y me parece que la idea siempre se termina de cerrar en un conjunto de canciones más que en una canción sola”, confirma.

Pero como este Pez es un Pez raro incluso una canción puede ser em si misma muchas canciones en una. Hablamos de “De Buenos Aires”, la composición de casi veinte minutos que abre el disco homónimo. “Ahí quizás hicimos como una canción que sea toda una carrera. Me parece que esa canción pasea por todo lo que es Pez o todo lo que fue Pez de algún modo. Si querés explicar una banda tan inexplicable como Pez, podés poner esta canción” (risas).



En efecto, “De Buenos Aires” funciona como un trailer sonoro de Pez, un resumen exquisito de todos los sonidos y sus respectivas influencias. “Yo creo que está claramente el ADN de Pez. Después habría que hacer un estudio para ver qué lo compone, pero así de modo muy burdo, te puedo decir que hay rock progresivo, jazz rock, rock clásico, baladas, música ciudadana, tango rock, música instrumental, algo más power, más pesado, un poco de todo”.



Pez había grabado seis canciones las cuales, todas juntas, daban no más de veinte minutos de música. Les faltaba medio disco. “Mi cuenta rápida fue, bueno, esto es un lado de un disco de vinilo, me falta el otro lado. Y ahí decidí, como esas seis canciones que ya teníamos eran bastante variadas desde lo estilístico y sonoro, entonces que otro lado sea una sola canción”.

«De Buenos Aires», la pieza musical de casi veinte minutos que abre el disco homónimo.



Primero fue la idea y luego llevarla a cabo. “Es un collage, un patchwork”, dice Minimal. “Fuimos uniendo canciones, pero no canciones sueltas, sino que se fue armando un caminito lógico. Íbamos armando por partes, pero ya sabiendo qué venía antes y qué vendría después. No es un rejunte de partes nada más. Como un viajecito circular por la ciudad de Buenos Aires”.



Siempre parece haber música nueva en el horizonte de Pez, al menos cada vez que vienen a Neuquén. El año pasado estaban a punto de editar De Buenos Aires cuando tocaron en el Casino Magic. Esta vez tocarán apenas un día después de editarse “Las boludeces”, primer single del próximo disco.

Somos una banda que cambia de piel todo el tiempo, pero abajo seguimos siendo el mismo bicho”. Ariel Minimal



“Como pasó con De Buenos Aires, tenemos la mitad del disco grabado”, revela Minimal. Es poco (o nada) probable que lo completen con otra canción de veinte minutos. Lo que no quiere decir que hayan dejado de hacer canciones largas: “Las boludeces” dura ocho minutos y medio. Pero, “al contrario de lo que fue ‘De Buenos Aires’, que era como un montón de capítulos, esta es un solo beat, es una cosa medio hipnótica, si se quiere”.



“Para mí es bailable. Es más, yo creo que el foco estuvo puesto en eso. Es una canción que el beat… Yo no soy muy bailarín, pero me hacía acordar cuando empieza Fiebre de Sábado por la Noche, cuando Tony Manero, el personaje de John Travolta, va caminando por la calle al ritmo de una canción con un paso rápido”.



Y cuenta Minimal que, como a Tony Manero, a él también le pasó: “Yo iba escuchando las grabaciones y los demos de los ensayos mientras paseaba mi perro. Y me di cuenta de que tenía ese beat medio bailarín. Y dije, bueno, vayamos por ahí. Es más, las otras cinco canciones que grabamos son canciones con sus partes y con toda una cuestión armónica desarrollad; sin embargo, esta canción no. Parezco Micky Vainilla, ¿no? Es por para divertirse”.

P: ¿Representa lo que va a ser el disco o también está hecho otras cosas? ¿Es una muestra interesante de lo que se viene o no necesariamente, como para ir espiando de qué va la cosa?

R: Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. De algún modo puede hablar de lo que se viene, pero tampoco es solo eso. Pero sí hay como una idea tutelar, que no sé si se termine llamando el disco así o no, para mí, porque mis compañeros me insisten en que le busque la vuelta, para mí el disco este, se llama Rock Blando.

Y tiene que ver con, bueno, hablando de etiquetas como hablábamos antes, ¿no? Afuera existe, vos abrís Spotify y abrís Soft Rock. Bueno, es nuestra versión en criollo del Soft Rock. Es un disco de rock blando y veremos si se termina llamando así.

P: ¿“¿Las boludeces” ya forma parte del repertorio, la están tocando?

R: No creo que la toquemos. Estamos tocando otras del futuro disco, una de ellas se llama “Noches de Aspen”. Bueno, el disco es eso, es como un disco pensado si Aspen pasara música en castellano y Pez fuera alguna compañía discográfica importante, sería música que podrían pasar en Aspen.

P: Pero que nadie crea que parece que la banda está cambiando de piel ¿o sí?

R: Es que cambiamos de piel todo el tiempo, pero seguimos siendo el mismo bicho abajo.

Pez, la banda liderada por Ariel Minimal se presentará este sábado, a las 21, en Otto (Bv. 25 de Mayo 66) con Muster como banda invitada. las entradas se encuentran disponibles en tuentrada.com