¿Termina “La Peña de Morfi”? Crecieron los rumores sobre el futuro del programa y Telefe salió a desmentirlos

El futuro de “La Peña de Morfi” quedó en el centro de las versiones luego de que trascendiera que Telefe habría decidido terminar con el histórico ciclo a fines de noviembre. Sin embargo, desde el canal negaron que exista una decisión de levantar el programa conducido por Diego Leuco y Carina Zampini.

El futuro de “La Peña de Morfi” generó incertidumbre en las últimas horas. Una versión indicaba que Telefe habría decidido ponerle punto final al histórico programa dominical a fines de noviembre, luego de diez temporadas al aire.

La información fue dada a conocer por el periodista Damián Rojo en Los Profesionales de Siempre, el ciclo que conduce Flor de la V por El Nueve. Sin embargo, ante la repercusión que tomó la noticia, desde Telefe desmintieron que se haya tomado la decisión de levantar “La Peña de Morfi”.

Qué se dijo sobre el supuesto final de “La Peña de Morfi”

Rojo aseguró al aire que el programa creado por Gerardo Rozín llegaría a su fin hacia fines de noviembre.

“La Peña de Morfi, conducido por Diego Leuco y Carina Zampini, y un elencazo que hacen humor, deporte, cocina… llega a su fin a fines de noviembre”, sostuvo el periodista.

La versión rápidamente generó repercusión debido a que se trata de uno de los formatos más emblemáticos de los domingos de Telefe, que justamente durante 2026 celebró sus diez años en pantalla.

Según las versiones que circularon, la supuesta decisión estaría relacionada con cambios en la programación y una reorganización de costos dentro del canal.

Telefe desmintió que “La Peña de Morfi” llegue a su fin

Pocas horas después apareció una versión completamente diferente.

Según informó VisionShow, el medio se comunicó directamente con Telefe para consultar por el futuro del programa y desde el canal fueron contundentes: aseguraron que la información sobre el final de “La Peña de Morfi” “es mentira”.

De esta manera, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el ciclo vaya a ser levantado en noviembre.

El programa continúa formando parte de la grilla de Telefe y el domingo pasado tuvo una nueva emisión con invitados musicales, entrevistas, gastronomía, humor y deportes.

“La Peña de Morfi”, un clásico que cumplió diez años

El ciclo nació en 2015 de la mano de Gerardo Rozín y con el paso del tiempo se transformó en una de las propuestas características de los domingos de Telefe.

Después de la muerte de Rozín, en marzo de 2022, el programa atravesó diferentes etapas y cambios en la conducción, pero mantuvo su esencia basada en música en vivo, gastronomía, entrevistas, humor y actualidad.

En esta temporada, Diego Leuco y Carina Zampini están al frente del ciclo, acompañados por un equipo integrado, entre otros, por Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro, Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola.

En julio, además, el programa realizó una emisión especial para celebrar sus diez años al aire.

Por ahora, entonces, el supuesto final de “La Peña de Morfi” queda en el terreno de las versiones: mientras se aseguró que terminaría a fines de noviembre, Telefe negó que exista una decisión de sacar el programa de su pantalla.