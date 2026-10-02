Javier Milei cierra su gira por París con un reconocimiento como «economista más influyente» del mundo

En el marco del Argentina Week en París, el presidente Javier Milei mantuvo una serie de encuentros con líderes empresariales y concretó una reunión bilateral con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

Para culminar su agenda internacional en Francia, el mandatario recibirá una distinción del Foro Económico de París, otorgada a los economistas «más influyentes» del planeta, durante un acto en la sede del Automóvil Club.

El encuentro de Javier Milei y Macron

El presidente Javier Milei arribó al Palacio del Elíseo, en París, donde fue recibido con un abrazo por su par francés, Emmanuel Macron. Llegó a la sede gubernamental en un automóvil negro junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En las escalinatas, con una fanfarria militar de fondo, se sumó a los saludos formales la primera dama, Brigitte Macron.

Posteriormente, ambos mandatarios mantuvieron un encuentro a solas durante 40 minutos. Según informaron fuentes de la delegación argentina a La Nación, la cita no tuvo el formato diplomático tradicional de una bilateral, sino el de una mesa de trabajo acotada, enfocada en las relaciones económicas bilaterales, los anuncios de inversión francesa —especialmente en energía—, la agenda de la Argentina Week y el desarrollo de la inteligencia artificial. La jornada contempló además una reunión ampliada con empresarios y funcionarios de ambos gabinetes.

La visita captó la atención de la prensa local, según reportó Infobae. El diario Le Figaro señaló que el jefe de Estado argentino «ahora tiene que reiniciar la producción y la inversión» tras la «crisis de las motosierras», mientras que la cadena France 24 remarcó la búsqueda de capitales en Europa y planteó dudas sobre el contexto económico del país sudamericano.

Reunión ampliada y preguntas sobre el plan de ajuste

Luego del encuentro reducido, la actividad continuó en el mismo palacio con una reunión ampliada que incluyó a empresarios, gobernadores, ministros argentinos y funcionarios y hombres de negocios franceses. La comitiva nacional estuvo integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud); el secretario de Energía y Minería, Daniel González; y el secretario de Medios, Fabián Fernández, quienes retrataron la espera con una selfie oficial.

Tras los discursos de ambos presidentes, se abrió una instancia de preguntas donde los empresarios consultaron a Milei sobre cómo logró el ajuste del gasto público y de qué forma planea sostener el superávit de las cuentas públicas. El presidente argentino explicó su hoja de ruta al detallar «la herencia» recibida con «15 puntos de rojo del PBI» y el logro de alcanzar el superávit en apenas un mes de gestión.

El encuentro contó con la participación de figuras destacadas del sector privado como Manuel Antelo, Martín Migoya (Globant), Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE) y José Luis Manzano, entre otros. Tal como se había anticipado, la jornada no incluyó una conferencia de prensa posterior.

El contexto de la cumbre estuvo marcado por tensiones paralelas. Por un lado, las declaraciones de Milei la semana pasada en la ONU, donde afirmó que Europa «se hunde», y por el otro, la situación interna de Macron, quien debió enfrentar protestas sindicales masivas el martes pasado en rechazo a un plan de ajuste de 54.000 millones de euros que contempla congelamientos salariales.