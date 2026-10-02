Franco Colapinto cerró un complicado viernes en Malasia: 19° y 22° en las primeras dos prácticas

Franco Colapinto inició el Gran Premio de Bahréin que se realiza este fin de semana en Malasia. Por primera vez, el argentino tuvo contacto con el circuito de Sepang, ya que la Fórmula 1 no corría allí desde 2017.

Fue una jornada difícil para el argentino. En la primera práctica, terminó 19° con un tiempo de 1:40.531. El pilarense salió primero a la pista, aunque regresó rápidamente a boxes para realizar cambios en los instrumentos de medición del desempeño del monoplaza.

Luego, finalizó el entrenamientos con neumáticos blandos que se terminaron desgastando velozmente por la elevada temperatura en pista. En total completó 22 vueltas.

Entre una práctica y la otra, se conoció que Alpine decidió instalar el quinto motor de combustión interna Mercedes de la temporada en el auto del argentino. El reglamento establece un máximo de cuatro unidades. Debido a esta decisión, Colapinto recibió una nueva sanción de 10 puestos, que se juntan con los 5 puestos con los que ya había sido castigado tras el accidente en Bakú.

La medida responde a una cuestión estratégica: como ya debía perder cinco puestos, Alpine optó por colocar ahora un motor nuevo y asumir también el castigo correspondiente. La intención es disponer de esa unidad adicional durante el tramo final del campeonato

Ya en el segundo ensayo, Colapinto fue último con diferencias notables con respecto al resto. Esto se debe a que no realizó intentos de vuelta rápida para enfocarse de lleno en la carrera del domingo, ya que de todas formas saldrá desde el fondo de la parrilla.

Y así lo aclaró tras el final del día en Sepang: «No preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso este fin de semana, largo último igualmente con los 15 puestos. Hay que enfocarse en la carrera, tener un poquito de mejor ritmo que los demás. Si lo podemos maximizar más que el resto, seguro vamos a ir para adelante, que es el objetivo«.

Tras un viernes complicado, Franco ya se enfoca en tener una buena última práctica este sábado, donde buscará acumular más datos y vueltas para la carrera del domingo. El tercer entrenamiento libre será a las 1:30 y la clasificación se correrá a las 5:00.