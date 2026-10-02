Bariloche y Buenos Aires, entre los destinos que Lonely Planet recomienda para 2027

¿Qué hace que un lugar quede en la memoria de quien viaja? Puede ser un paisaje, una caminata que termina frente a un lago, una comida, una calle que invita a quedarse un rato más. Para Lonely Planet, esos detalles son parte de lo que convierte a un destino en una experiencia capaz de recomendarse al mundo. Y en su selección Best in Travel 2027, dos lugares de Argentina quedaron dentro de esa lista: Bariloche y la Región de los Lagos, y Buenos Aires.

La reconocida editorial especializada en viajes reunió 50 destinos de distintos puntos del planeta para su selección del próximo año. Hay regiones, ciudades y territorios de Europa, Asia, Oceanía, África y América. Entre ellos aparece Bariloche, una de las postales más conocidas de la Patagonia argentina.

La recomendación para Bariloche estuvo a cargo de Christine Gilbert, quien destaca la posibilidad de bajar el ritmo y conectarse con la naturaleza. La propuesta incluye caminar por senderos de montaña hasta llegar a lagunas alpinas, remar o hacer stand up paddle en el lago Gutiérrez y descubrir nuevas rutas de escalada en roca. Son distintas maneras de mirar el mismo paisaje, pero desde adentro, con el bosque, el agua y las montañas como escenario.

La publicación propone además hacer de Bariloche una base para salir a conocer la Región de los Lagos, un territorio donde los caminos van enlazando espejos de agua, bosques y montañas. En esa invitación también aparece un clásico que forma parte de la identidad de la ciudad: el chocolate artesanal.

La elección llega, además, en un momento en el que Bariloche busca sostener su movimiento turístico durante todo el año. El calendario suma propuestas vinculadas a la gastronomía, la aventura, la nieve, la cultura y la naturaleza. Entre ellas aparece Bariloche a la Carta, que del 5 al 12 de octubre volverá a reunir a restaurantes, hoteles, cervecerías artesanales, casas de té, chocolaterías y productores agroalimentarios.

Pero hay algo más interesante detrás de esta nueva aparición internacional: Argentina consiguió dos lugares en la lista de Lonely Planet 2027. Además de Bariloche y la Región de los Lagos, Buenos Aires fue seleccionada entre los destinos urbanos, con el tango como una de las experiencias que la publicación invita a vivir más allá de los espectáculos preparados para turistas.

Buenos Aires, el otro destino argentino

El segundo destino argentino elegido por Lonely Planet es Buenos Aires, que aparece entre las ciudades recomendadas para 2027. En este caso, la publicación pone el foco en una de las expresiones culturales más asociadas con la capital argentina: el tango.

La autora de la recomendación, Isabel Albiston, invita a ir más allá de los espectáculos turísticos y acercarse a las pistas donde bailan los propios porteños. La experiencia propuesta no consiste solamente en mirar a las parejas bailar, sino en animarse a participar de una milonga y vivir el tango desde adentro.

Así, mientras Buenos Aires aparece vinculada a la música, el baile y la vida urbana, Bariloche representa otra puerta de entrada al país: la de los lagos, las montañas, los bosques y las experiencias al aire libre.

En Sudamérica, además de los dos destinos argentinos, la selección de Lonely Planet incluye a las Islas Galápagos, en Ecuador. Para Bariloche, formar parte de esta lista significa volver a aparecer en una vidriera internacional que mira hacia la Patagonia y que, esta vez, no invita solamente a conocer una ciudad, sino a tomarla como punto de partida para descubrir todo lo que se extiende alrededor.