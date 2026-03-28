Susy Shock: “Quizás el arte tenga que animarse a decir que hay que empezar casi todo de otra manera”

—Cada regreso para hacer funciones o salir de gira y habitar este nidito, en el medio de la jungla de cemento, me avisa que hay otro mundo que me espera.

Dice Susy Shock, poeta, cantante, actriz, escritora, travesti sudaka y docente. Referenta del colectivo travesti trans no binario y de la comunidad LGTTBIQ+ en Argentina y Abya Yala. También conocida como “La tía trava”.

Viaja de la ciudad al campo, donde vive.

—Un mundo que es el del campo, el del silencio, el de los pájaros, el de los caballos y las vacas paseando por la calle. El del absoluto y sagrado tiempo, que me ha ocupado toda mi vida ser dueña de ese tiempo. Y entender a ese espacio como el posible paraíso que estamos construyendo, con amigas y con amigos, soñando un espacio comunitario. Viendo la posibilidad de un futuro que se parece mucho más al que soñamos siempre.

Ahí desde el medio del campo contesta estas preguntas:

—Venís a Neuquén el viernes 17 de abril. ¿Con qué show nos encontraremos?

—Si, nuevamente en Neuquén, esta vez posicionándome más firmemente en la lectura de la “La Loreta y Pibe Roto”. Estas historias con las que fuimos recorriendo el año pasado todo el país. Entramando junto con el Dúo Bazán-Bonillo & Garnier. Y para cerrar, como tiene que ser, con nuestro canto.



—Tus espectáculos son una mezcla de textos, música y performance. ¿Cómo los pensás?

—Lo que siempre está en nuestro público es la atención. En ese abrazo esta la confirmación de que hay un público que escucha. Hay un público que se toma el tiempo, como en los buenos platos de comida, de ir disfrutando cada ingrediente. Una canción es eso también, es la posibilidad de un montón de ingredientes, que son las historias que se cuentan, pero que también son el momento del país en el que estamos. Que son también los sentimientos que vamos pasando a medida que el tiempo también nos va pasando. Yo soy sobre todo una artista escénica, porque mi formación fundamentalmente es la del teatro. Entonces lo que busco siempre es que ese escenario nos encuentre en una ritualidad, la que sea, pero que sea una ritualidad, que seamos conscientes que venimos a un hecho que no se vuelve a repetir por más que las canciones sean las mismas, por más que los arreglos sean los mismos. Nunca se repiten. Y eso también es lo místico. Eso también es lo maravilloso. Eso hace que si estuviste ahí no es lo mismo que si hubieses estado un mes atrás en otro lugar, nada se parece, aunque estemos tocando las mismas notas.



—¿Cómo armas tus giras? ¿Qué importancia tiene la autogestión en ese recorrido?

—No hay posibilidad de entender el arte sin la autogestión. Después está la industria de lo artístico, que es otra cosa que es casi algo que hoy está puesto en duda, aunque parece que está intacto. Está puesto en duda porque se está resquebrajando a ese modo de concebir el arte desde solo el comercio. El arte es algo absolutamente sagrado y yo creo que nuestro público lo sabe, que es así. El arte estaba mucho antes que existiera la organización de la industria del arte. El arte es básico, es esencial. Nos sostiene desde tiempos inmemorables, en las rondas donde el canto y donde la poesía nos sostenía también de los miedos de la humanidad. También es la forma de agradecerle a la tierra, a la comida que nos da la tierra, de despedir a quienes se van, de recibir a quienes vienen. Eso es lo sagrado del arte. Lo otro es algo que es más nuevito en la historia de la humanidad, que es esa organización de la industria del arte, que como todo lo que viene, también se va. Pero, lo que nunca se va es el arte.



—Durante el 2025 recorriste distintas ciudades del país presentando tus últimas producciones: el disco “Revuelo Sur” y el libro “La Loreta y Pibe Roto”. ¿Con qué clima te encontraste en este contexto político?

—Para mí recorrer el país es ir a escuchar. Ir a ver y sentir por dónde está ese país. Lejos también de ese porteñocentrismo que muchas veces lee el país desde ese ombligo y desconoce casi todo, que diagnostica casi todo, la política, lo social desde ese centro, sin entender que el tiempo y el ritmo siempre es otro, siempre cambia. Ahí, en ese recorrido una ve los matices de un país. No es lo mismo algunas zonas con respecto a otras, que están más pobres o que están más despiertas. Pero, que tienen eso propio, ni más ni menos que la riqueza de un país. Somos esto porque hay cantos y sonoridades, pero también hay miradas con respecto inclusive al presente y al futuro, que son distintas. Yo voy buscando, en todo caso, esa parte provinciana mía todo el tiempo, que es la que me sostiene, la que me salva. Yo siempre digo que crecí en una ciudad abrazada de una provinciania que me salvó de muchas cosas y que me dio también la posibilidad de resistencia dentro de la jungla de cemento.



—Usas la poesía, la literatura y la música como herramientas para cuestionar y deconstruir las estructuras patriarcales y heteronormativas. ¿Qué rol juega el arte y la creatividad en el desafío de crear o pensar futuros?

—Quizás hoy el arte tenga que animarse a decir que hay que empezar casi todo de otra manera y en ese empezar de otra manera es recuperar y animarse a vivir lo que mejor nos constituye, lo que nos trajo hermosamente hasta acá. Y hablo de éticas, pero también hablo de seres humanos que nos han traído hasta acá. Pienso en Leonardo Favio renunciando a la candidatura del Oscar por su película Gatica porque no había una ley de cine y digo: quiero rescatar esa imagen, ese momento preciso, político y ardiente de Leonardo Favio, que dijo “yo no quiero el Oscar porque no tenemos una ley de cine”. A mí me constituye esos gestos. Entonces, de alguna manera quiero sembrar un futuro lleno de esos gestos.

—En una entrevista leí que decías que nuestro cancionero popular es muy bello, pero muy heterocentrista. ¿Cómo imaginas que se pueda revertir?

—Yo creo que sobre todo es un trabajo que tenemos que hacer desde nuestras propias comunidades, desde nuestro colectivo LGBTQ+, dejar de pensar solamente en que nos incluyan, pedir permiso para estar y ser parte del sistema, que es un régimen cultural y político. La heterosexualidad es ni más ni menos que eso. Entonces, animarnos a pensar otro mundo donde se barajen otras posibilidades. Y es una actitud que primero tiene que empezar por nosotras, nosotros y nosotres mismes.



—¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Encontrás voces jóvenes que continúen o expandan tus textos, creaciones disidentes, travas y sudacas?

—En Valent Bonetto veo ni más ni menos que a esa juventud desde el arte y desde la música puntualmente. Absolutamente comprometido con todo esto. Desde la disidencia, desde lo trans. Pero aportando sobre todo una belleza potente a ese cancionero popular.

Cuándo y dónde toca Susy Shock

Susy Shock se presenta el viernes 17/4 a las 21 hs en Teatro Desafíos en Neuquén. Las primeras 100 entradas anticipadas: $35 mil (+ cargo de servicio). Se obtienen en boletera.com.ar

Más información en @fuegasproducciones

También estará el sábado 18 en Bariloche y el domingo 19 en El Bolsón.

Activismo en la música y en la literatura

-En 2007 publicó el poemario “Revuelo sur”.

-En 2011 editó el “Poemario Trans Pirado” con ilustraciones de Enrique Gurpegui y prólogo de Marlene Wayar. También “Relatos en Canecalón”, con prólogo de Fernando Noy.

-En noviembre de 2014 editó su primer disco: “Buena vida y poca vergüenza”.

-En 2016 publicó “Crianzas”, con ilustraciones de Anahí Bazán Jara y prólogos de Marlene Wayar y Claudia Acuña.

-En 2017 “Hojarascas” con fotografías de “M.A.f.I.A.”.

-En 2018 publicó su segundo disco “Traviarca”.

-Y en 2019 lanzó “Milonga Queer”.

-En 2020 publicó “Realidades”, poesía reunida con ilustraciones de Fernando Noy y León Ferrari.

-En 2024 publicó “Revuelo Sur: Tangos, milongas y rioplateadas”, otra realización hecha en conjunto con la Bandada de Colibríes.

-Y en 2025 publicó su última novela: “La Loreta/Pibe roto”.