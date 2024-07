Vacaciones de invierno en Bariloche: una obra de teatro que no te podés perder

Humor, improvisación, teatro y clown. El grupo Pim Pam Pum ofrece este combo seductor, junto a la actriz Lucía Ferriolo, para este viernes a las 20.30 en el espacio cultural Moma, en la calle Traful 210, en el barrio Melipal de Bariloche.

Este grupo de teatro independiente, conformado por Jeronimo Zamora Oña, Cristian Sartori, Micaela Cacheda y Juan Lautaro Veneziale, trabaja desde 2018 en Bariloche y ha participado en giras por Ecuador y Uruguay.

Lleva unas 150 funciones con el espectáculo Impro Clown, pero desde hace un tiempo los artistas decidieron ir más allá para ir sumando diferentes invitados. «Adaptamos Impro Clown a un formato para cualquier artista escénico, al que llamamos Revuelto de Humor, un Plato!. Ya han pasado 27 artistas, a través de más de 30 funciones«, indicó Veneziale.

Explicó que el espectáculo se basa en la improvisación teatral y en el clown. «Rompemos la cuarta pared y nos relacionamos mucho con el espectador. Todo es improvisado. Hay una parte experimental en la que todo vale: hay un salto al vacío», definió Veneziale.

En este sentido, aseguró que la base del trabajo es «decir que sí»: «Se legitima cualquier propuesta por parte de un compañero. Ese sí se basa en el escuchar. De esta forma, la improvisación marcha sola».

Mencionó que también suman juegos al espectáculo en los cuales las reglas siempre son las mismas. «No ensayamos sino que nos entrenamos. Uno de los juegos consiste en rimar por turnos. Otro consiste en un abecedario, a través de oraciones, para formar un diálogo. Si bien esos juegos tienen una estructura, no sabemos qué puede pasar», dijo.

Veneziale calificó como «tradicional» este formato de improvisación en Argentina. «Nos lo apropiamos e hicimos nuestro propio montaje poniéndole nuestros condimentos. Está en constante evolución y nos divierte mucho. La obra no se gasta porque todo el tiempo estás experimentando«, acotó.

El espectáculo está recomendado para jóvenes y adultos. Si bien hay padres que pueden concurrir con sus hijos, no se sugiere para las infancias.

El grupo Pim Pam Pum registra varias obras de teatro y desde hace ocho años, produce y dirige el festival «Da para reir» en abril. En la última edición, se presentaron 15 obras de teatro.

En este caso, la entrada al espectáculo previsto para este viernes en Moma es «a la gorra». «La llamamos gorra conciente. Ese momento lo acompañamos con un discurso. Nuestro desafío es acercar el teatro y las propuestas culturales a las personas que puedan pagarlo y a quienes no. El objetivo es que la sala de teatro siempre esté llena, pero no deja de ser nuestro trabajo. Ponemos un precio sugerido: el que pueda pagarlo, joya y el que no, también», concluyó.