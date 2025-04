The Last Of Us: quién es el argentino que apareció en la serie y cuándo se estrena el próximo capítulo

The Last Of Us.

Es innegable que The Last Of Us es la serie del momento. Durante dos años se esperó el lanzamiento de su segunda temporada que finalmente se estrenó este domingo 13. Fue allí que un argentino apareció y captó la atención de todos.

The Last Of Us es la serie de ciencia ficción que cosechó el éxito mundial hace un par de años. Esta producción la rompió en pantalla no solo por ser la adaptación de un videojuego sino también por las actuaciones estelares de Pedro Pascal y Bella Ramsey, los protagonistas de esta historia.

La segunda temporada nos ambientó cinco años después del final de la primera, en la que Joel escapa de las manos del grupo luciérnagas para salvar a Ellie. En un pueblo postapocalíptico, ambos viven en comunidad tratando de sobrevivir al virus.

Allí un festejo durante la noche reúne a los pobladores. En una banda musical, una cara reconocida asomó entre el público. Se trataba de Gustavo Santaolalla, un compositor y músico argentino reconocido por ser el creador de cientos de bandas sonoras y canciones de películas. De hecho, es el compositor de la banda sonora principal de la serie.

En una publicación, él agradeció los mensajes de los fans tras su aparición y contó que ese episodio se filmó en febrero del 2024, por lo que mantuvo el secreto guardado todo este tiempo. «En el videojuego mi personaje toca el Banjo, pero en este capítulo yo toco la guitarra y el ronroco».

I’m sharing some more pictures I’ve kept since February 2024 when we filmed this scene. 🪕 As you know, in the videogame I play banjo, and now in Season 2, I’m playing guitar and Ronroco.



I thank you from the bottom of my heart all your messages of love I’m receiving from all… pic.twitter.com/xkW8qHqgLb — Gustavo Santaolalla (@santaolallaok) April 15, 2025

Santaolalla tiene un estilo único, que fusiona raíces folclóricas latinoamericanas con sonidos experimentales y minimalistas, lo que lo convirtió en un compositor distintivo dentro del universo audiovisual.

Fue el encargado de musicalizar películas emblemáticas como Amores Perros (2000), 21 gramos (2003) y Babel (2006), formando una estrecha colaboración con el director mexicano Alejandro González Iñárritu.

Su reconocimiento llegó a nivel global cuando ganó dos premios Oscar consecutivos a Mejor Banda Sonora Original: el primero por Secreto en la montaña (2005) y el segundo por Babel (2006). Ese hito marcó un antes y un después para la presencia latinoamericana en la música de cine.

The Last Of Us: cuándo se estrena el próximo capítulo

The Last Of Us es la producción del momento de Max. Como hasta hace una semana lo fue The White Lotus. Esto hay que saberlo para entender cómo estarán distribuidos los capítulos.

Max estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de The Last Of Us este domingo 13. Pero se deberá esperar al próximo domingo para ver el siguiente, ya que se estrenará uno por semana.

Los capítulos se estrenan todos los domingos a las 22 por HBO o por la plataforma de streaming Max.