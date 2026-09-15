Sin precisar nombres, el Gobierno amplió la lista de empresas denunciadas por exploraciones ilegales en las Islas Malvinas

El gobierno nacional anunció este martes que ampliará la lista de empresas hidrocarburíferas denunciadas por exploraciones ilegales en las Islas Malvinas. El encargado de brindar el anuncio fue el vocero Adrián Ravier, quien informó que más firmas serán acusadas por operar sin control en las costas del archipielago.

En una conferencia brindada esta mañana, Ravier expresó que «se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley N°26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización”.

Los últimos anuncios sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia

“Para nuestro gobierno, es una convicción irrenunciable por historia y por derecho que las Malvinas son argentinas. Recordamos la ocupación británica e insistimos sobre el pedido de la ONU de no realizar trabajos sobre el territorio”, agregó el portavoz.

Ravier también se refirió a la Base Naval Integrada de Ushuaia, la cual la administración libertaria prevé finalizar para 2029. Afirmó que la base «incorporará funciones logísticas y será un punto estratégico para la proyección, para vigilar y controlar recursos naturales, de apoyo a la logística”.

“Tomamos las acciones que estamos tomando, y que están avaladas por gran parte de la población, para tratar de evitar que ciertas empresas se lleven recursos que son nuestros, de nuestra soberanía. La base cumple esa función y las acciones tienen que ser inmediatas si no queremos perder nuestros recursos”, señaló Ravier, ante una consulta sobre por qué el Gobierno financiaba la base.

Parte de las empresas que ya fueron denunciadas por el Gobierno

El registro formal incluyó a la firma Shlomo Eliahu Holdings Ltda., de capitales israelíes y accionista de Navitas Petroleum, junto con cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: los británicos Ab Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd..

También incluyó la firma Smr Advisors Sam desde Mónaco y la entidad bancaria Mizrahi Tefahot Bank Ltd. con sede en Israel. Ambas operadoras encabezan el desarrollo de la cuenca Sea Lion, el proyecto que predente iniciar las perforaciones exploratorias en el corto plazo con la meta de arrancar la fase productiva comercial en 2028.

Las penalizaciones recayeron además sobre el directivo británico David Williamson Dobson, inscripto en las nóminas públicas en calidad de socio y presidente no ejecutivo de la firma Borders & Southern.

La nómina de personas físicas sancionadas abarca también a los representantes de la corporación Eco: el director ejecutivo Gil Holzman, los directores Keith Hill, Peter Nicol y Alan Friedman, la integrante Alice Carroll y el director financiero Gabi Levin.

Respecto de las firmas prestadoras de servicios, la resolución incorporó a la sociedad neerlandesa Bluewater Energy Services BV, catalogada dentro de la causa como proveedora estratégica de infraestructura. Bajo la misma figura operativa se sumó la británica Bluewater Sea Lion Production Company Limited, junto a Noble Corporation UK Ltd., con domicilio en Gran Bretaña, identificada como la casa matriz de la empresa contratista.

Estas últimas incorporaciones ampliaron el listado original de 45 compañías y ejecutivos penalizados que se conoció el jueves 3 de septiembre.