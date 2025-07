Un disco, una banda: 30 años de Foo Fighters

En un principio, Foo Fighters fue la banda de una sola persona. Hace exactamente treinta años, cuando editó su primer disco, Foo Fighters fue Dave Grohl. Nadie más. El resto vino después. No mucho, pero después. Cuando el baterista de Nirvana salió a la búsqueda de músicos para tocar en vivo esas doce canciones que grabado el solo tocando, él solo, todos los instrumentos. Además de cantar, por cierto.

Nirvana, la banda de su tiempo más importante del mundo, se desintegró en el instante en que su talentoso, icónico y no menos atribulado líder, Kurt Cobain, decidió quitarse la vida el 8 de abril de 1994 en su casa de Seattle. Inmersos en semejante conmoción, el bajista Krist Novoselic decidió alejarse de la música. Grohl, que también había pensado en que eso había sido, decidió surfear el duelo haciendo música. Solo y en su casa. El resultado son esas doce canciones que forman parte de Foo Fighters, el primer disco de una banda que no existía. Pero que existirá.

Grabado exactamente en una semana, entre el 17 y el 23 de octubre de 1994, y editado el cuatro de julio de 1995, Foo Fighters reúne canciones en las que Grohl venía trabajando por su cuenta desde los días de Nirvana.

“Después de Nirvana, no sabía muy bien qué hacer”, reconoció Grohl, que tenía 25 años cuando el suicidio de Kurt Cobain puso fin abruptamente a aquel grupo. “Me propusieron unirme a un par de bandas más como baterista, pero no podía imaginarme haciendo eso porque me recordaría a estar en Nirvana; cada vez que me sentaba ante una batería, pensaba en eso. Y los demás también. Pensé, ¿qué hago? ¿Sigo tocando música? No sé. Tal vez eso fue todo. Tal vez es hora de hacer otra cosa. Tal vez la vida real comienza ahora. Porque en ese momento llevaba de gira en grupos desde que tenía 18 años, había visto mundo y estaba en una banda enorme”.

Eso explica, en parte, su decisión de cambiar la batería por la guitarra, aunque también haya aclarado alguna vez que ya era guitarrista antes de ser baterista. Pero no solo eso: también decidió ser el cantante de su criatura.

«Muchas de esas canciones fueron escritas cuando todavía estaba en Nirvana, o justo antes de Nirvana”, dice Grohl. “La idea no era formar una nueva banda y empezar de nuevo; era ir al estudio, por la carretera, y reservar seis días, que es la mayor cantidad de tiempo que había pasado grabando música por mi cuenta. Me pareció muy profesional. Quería montar un sello por mi cuenta, publicar el álbum sin nombres, sin fotos, llamarlo Foo Fighters para que la gente pensara que era un grupo».

Grohl tocó la batería, el bajo, la guitarra y cantó en el autotitulado disco de debut de la banda, con su único amigo Barrett Jones encargándose de la producción y el vocalista de Afghan Whigs Greg Dulli, que casualmente estaba en el estudio en ese momento, prestando una parte de guitarra invitada en «X-Static».

Foo Fighters, el disco, incluye todo lo que sería Foo Fighters, la banda: rock, pop, postpunk, grunge, distorsión, energía vocal, melodías pegadizas, estridencia y humor, mucho humor. El disco realmente es el comienzo de todo: lo primero que se escucha es una guitarra conectarse al amplificador.

Y lo que sigue es “This is a Call”, el primer tema (vale decir que el orden de las canciones en el disco es el mismo que el que fueron grabadas), un hit por donde se lo mire y escuche. Un llamado a los que estuvieron y a los que estarán. Sobre el secreto de por qué suena tan potente su voz en esta canción, Grohl le dirá a Q Magazine: «¿Sabes cómo la gente dobla sus voces para hacerlas más fuertes? En ese álbum las voces están cuadruplicadas».

«This is a Call” es una de las pocas que Grohl escribió tras la muerte de Cobain. «El estribillo dice ‘esta es una llamada a toda mi resignación pasada’. Es como un pequeño saludo a toda la gente con la que he tocado música, a la gente de la que he sido amigo, a todas mis relaciones, a mi familia. Es un hola, y en cierto modo un gracias», dijo Grohl a Headwires.

También declaró a Kerrang: «Sentí que no tenía nada que perder y que no quería ser necesariamente el batería de Nirvana durante el resto de mi vida sin Nirvana. Pensé que debía intentar algo que nunca había hecho antes y nunca me había puesto al frente de una banda y ser el cantante principal, ¡lo cual era jodidamente horripilante y todavía lo es!».

La canción alcanzaría el número 6 en la lista Mainstream Rock Chart, y también sería el primer tema que la banda tocó en The Late Show de David Letterman.

Le sigue “I’ll Stick Around”, furiosa pieza en la que Grohl muestra su habilidad para diluir lo sucio sin salirse del lado salvaje.

La tercera es la icónica “Big Me”, beatle de principio a fin, cuyo video fue la carta de presentación del humor audiovisual de la banda. El resto: “Alone + Easy Target”, “Good Grief”, “Floaty”, “Weenie Beenie”, “Oh, George”, “For All the Cows”, “X-Static”, “Wattershed” y “Exhausted”.

Al poco tiempo de editado el disco, Grohl buscó músicos para empezar a tocar las canciones en vivo y, por qué no, formar una banda. El primero en sentarse a la mesa lliteralmente fue el bajista Nate Mendel, el único que estuvo desde el principio. Luego se sumó el baterista Will Goldsmith, pero duró un disco , el segundo, y hasta ahí nomás, porque participó de un puñado de canciones, el resto las grabó el propio Grohl y un tal Taylor Hawkins, por entonces colaborador. Tanto Mendel como Goldsmith venían de Seattle Sunny Day Real Estate, que acababa de disolverse. El último en sumarse fue el guitarrista Pat Smear, un viejo conocido de la época de Nirvana, del que era segunda guitarra en los vivos.

Foo Fighters, el disco, fue todo un éxito. El mundo se sorprendió de ver aquel baterista de Nirvana devenido frontman. A Grohl le sobraba carisma, pero, sobre todo, talento y energía.