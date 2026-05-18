«Un testimonio excepcional»: Leila Guerriero ganó el prestigioso Premio Strega Europeo 2026 por «La llamada»

El periodismo narrativo argentino vuelve a hacer historia en el viejo continente. Leila Guerriero fue distinguida este lunes con el Premio Strega Europeo 2026 por La chiamata (SUR), la traducción al italiano de su aclamado libro «La llamada».

El galardón, uno de los más codiciados de la región, premia anualmente a la mejor obra extranjera traducida y publicada en Italia, consolidando la proyección global de una de las cronistas más potentes de habla hispana.

La obra de Guerriero se impuso de manera contundente al quedarse con 16 de los 30 votos del jurado, integrado por escritores ganadores y finalistas del Strega tradicional. El comité organizador definió la investigación como un “testimonio excepcional” sobre la memoria, la violencia política, la complejidad de la supervivencia y la identidad.

El calvario de Silvia Labayru: tortura, exilio y el «segundo juicio»

La llamada no es una biografía convencional; es una radiografía incómoda y profunda sobre los grises de la condición humana en tiempos de terror. La investigación reconstruye la vida de Silvia Labayru, militante de Montoneros secuestrada en 1976 y trasladada a la ESMA, donde sufrió:

Torturas y esclavitud: fue sometida a tormentos sistemáticos y violencia sexual.

fue sometida a tormentos sistemáticos y violencia sexual. Parto en cautiverio: dio a luz a su hija dentro del centro clandestino de detención.

dio a luz a su hija dentro del centro clandestino de detención. El estigma del exilio: tras ser liberada en 1978 y radicarse en Madrid, debió enfrentar el aislamiento provocado por los rumores y sospechas de una supuesta «colaboración» con sus captores.

El título del libro remite directamente a un episodio clave de marzo de 1977: una inesperada comunicación telefónica que, en medio del horror, terminó salvándole la vida. Para reconstruir este rompecabezas, Guerriero dedicó más de dos años de trabajo de campo y extensas entrevistas con la protagonista y su entorno.

Un fenómeno editorial que no para de cosechar premios

El reconocimiento en Italia es el último eslabón de una cadena de éxitos para el libro, que ya superó la barrera de los 50.000 ejemplares vendidos. Entre sus hitos previos se destacan:

Premio Zenda (edición 2023-2024).

(edición 2023-2024). Consagrado como el Mejor Libro del Año por la crítica cultural del diario El País de España.

Nacida en Junín en 1967, Guerriero es una firma de referencia en medios como La Nación y Rolling Stone, y ya contaba en su haber con el prestigioso Premio de la Fundación Gabo (2010). Con el Strega Europeo 2026, la argentina inscribe su nombre en una lista de ganadores selecta y de peso mundial, donde figuran autores de la talla de Annie Ernaux, Amélie Nothomb y Fernando Aramburu.