Cambios en el bono ANSES para jubilados en mayo 2026: quiénes se quedan sin el refuerzo mensual

Bono de ANSES en mayo: el cambio normativo que dejará a un grupo de jubilados sin el refuerzo de $70.000.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en la ejecución de su cronograma prestacional de mayo 2026, bajo nuevas pautas de control presupuestario. A través de la Resolución 110/2026, el organismo oficializó el aumento del 3,38% por movilidad, fijando la jubilación mínima en $393.174,10.

Si bien el Decreto 292/2026 garantizó la continuidad del bono ANSES de $70.000 para los sectores de menores ingresos durante mayo 2026, la normativa introdujo un esquema de topes indexados que actúa como un filtro de exclusión.

A partir de mayo 2026, la acreditación deja de ser fija para convertirse en una variable que disminuye progresivamente, dejando fuera de cualquier tipo de asistencia complementaria a un universo de beneficiarios que hasta el mes pasado percibían un remanente proporcional.

Administración Nacional de la Seguridad Social: quiénes quedan excluidos del bono de ANSES

El Decreto 292/2026 establece que el beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene como único fin garantizar un piso de ingresos consolidado. Por este motivo, el esquema de exclusión para el bono de ANSES determina tres situaciones muy claras para los titulares:

Haber Mínimo ($393.174,10): perciben el bono de ANSES completo de $70.000, alcanzando el techo de $463.174,10.

($393.174,10): perciben el completo de $70.000, alcanzando el techo de $463.174,10. Haberes proporcionales : quienes cobren más de la mínima pero menos de $463.174,10 recibirán únicamente un adicional variable para rellenar la diferencia hasta llegar a ese límite.

: quienes cobren más de la mínima pero menos de $463.174,10 recibirán únicamente un adicional variable para rellenar la diferencia hasta llegar a ese límite. Exclusión total: todos los jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales superen los $463.174,10 dejarán de percibir el subsidio, cobrando netamente su haber con el incremento de movilidad.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social aclararon que en el caso de las pensiones compartidas o de titulares que perciban una jubilación y una pensión de forma simultánea, el cálculo del tope se realiza sobre la suma de ambos beneficios, considerándolos como una única unidad de liquidación.

Calendario de mayo 2026 y liquidaciones variables de la Administración Nacional de la Seguridad Social

El impacto de esta medida comenzará a verse reflejado en las cuentas bancarias a partir de este viernes 22 de mayo 2026, fecha en la que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará los depósitos para quienes superan el haber básico.

El cronograma estructurado para este segmento se distribuye de la siguiente manera:

Viernes 22 de mayo 2026 : DNI finalizados en 0 y 1 (inicio del esquema variable del bono de ANSES ).

: DNI finalizados en 0 y 1 (inicio del esquema variable del bono de ). Martes 26 de mayo 2026 : DNI finalizados en 2 y 3.

: DNI finalizados en 2 y 3. Miércoles 27 de mayo 2026 : DNI finalizados en 4 y 5.

: DNI finalizados en 4 y 5. Jueves 28 de mayo 2026 : DNI finalizados en 6 y 7.

: DNI finalizados en 6 y 7. Viernes 29 de mayo 2026: DNI finalizados en 8 y 9.

Los beneficiarios que tengan dudas sobre la liquidación de sus haberes pueden ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma oficial Mi ANSES; en la sección de recibos digitales provista por la Administración Nacional de la Seguridad Social, cada titular podrá descargar el desglose de conceptos para verificar si le fue asignado el proporcional correspondiente o si sus ingresos ya superan el límite legal de contención diseñado para este período previsional de 2026.