Un viaje en el tiempo ricotero: Rey Garufa vuelve a Obras del ’91

El tributo a Los Redondos de Rey Garufa marcó un antes y un después en el rock nacional a través de sus conciertos en escenarios nacionales.

Apenas dos meses y un poco más, no mucho más, después de su último show en Neuquén, Rey Garufa y sus Timadores está de regreso. No debería sorprender(nos): esta ciudad es muy importante para la historia de la banda que mejor tributa la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Porque fue aquí donde el proyecto despegó.

Originaria de Tandil, ciudad cara a los sentimientos ricoteros por muchos motivos, la banda siente que fue en Neuquén, más precisamente en el escenario de Mood, donde dio sus shows más fuertes fuera de casa.

Este sábado, a las 21, volverá a Mood (Ministro González 40) para ofrecer un show diferente al de noviembre pasado. Las entradas están disponibles solo de modo online a través de flashpass.com.ar.

Si aquella vez Rey Garufa desplegó un setlist basado en inéditos clásicos de Los Redondos, esta vez replicarán el impresionante show de Obras en 1991, cuando la banda presentó La Mosca y La Sopa y estaba lista para dar el salto a los estadios.

Formada en Tandil, en 2008, Rey Garufa y sus Timadores está formada actualmente por los guitarristas Octavio Ballesteros y Juan Herrera; Santiago Núñez, en voz; Diego Gimenez (bajo), Ignacio Rivero (batería) y Esteban Romay (saxo),

Rey Garufa y la importancia de Neuquén

“Para nosotros es muy importante Neuquén”, dice Santiago Núñez, voz de Rey Garufa, en un intercambio de mensajes con Diario RÍO NEGRO. “Recuerdo que antes de ir a Olga hicimos nuestro primer Mood y se agotó, fue algo grandioso porque de ahí nosotros sacamos muy buena data, videos. Y como que después de esa fecha Rey Garufa empezó a pisar fuerte”.

En abril de 2024, Rey Garufa le puso música al “Día Redondo”, el evento organizado por Migue Granados en la plataforma de streaming Olga. La presentación de la banda tandilenese fue éxito y su show se viralizó.

Aquellos Obras de 1991

En cuanto al show que darán este sábado en Mood Live. Santiago contó que van a hacer el show de Obras ‘91. “Es emblemático por donde se lo mire, con canciones de una época con un mensaje social muy importante . La gente va a reencontrase con ese tipo de joyas del cancionero ricotero”.

En 1991, Los Redondos tocaron dos veces en Obras. La primera de ellas fue el 19 de abril de 1991, tristemente célebre por el asesinato de Walter Bulacio, un joven de 17 años de la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, falleció una semana después de haber sido detenido durante una razzia policial. La segunda fue en diciembre cuando presentaron La Mosca y La Sopa.

“Replicamos detalles del show, momentos del Indio en el escenario, sus mensajes, como cuando manda saludos a los pibes de Aldo Bonzi, que no la están pasando nada bien. Le mandamos un cariño, dice en referencia a la localidad de la que era orindo Bulacio. Hay detalles que la gente valora mucho mucho, le gusta”, sostiene Núñez.

Más allá de la presentación de este sábado, Rey Garufa arrancó el año con shows en Córdoba, Rosario, Santiago del Estero, Entre Ríos y, por supuesto, con muchos festivales. “Ahora mismo tenemos la Fiesta de la Frambuesa, acá en la zona de Tandil”, avisa Núñez.

“Garufa se consagró no solo a nivel provincial y nacional, sino que también estamos empezando a salir, ahora hacemos Uruguay el mes que viene. La agenda es más grande porque las salas son cada vez más grandes”.

Pero no todo es ricotero en este reino: “Garufa está gestando material propio”, adelantó Núñez y no dijo más.

Rey Garufa y sus timadores, este sábado en Mood Live, de Neuquén. La apertura de puertas será a las 20 y el show dará inicio a las 21. Las entradas están disponibles solo por venta online a través de flashpass.com.ar. Con Club Río Negro, 20% de descuento en entradas.