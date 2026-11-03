Vendió su casa para salir de las deudas y todo se convirtió en una pesadilla: así es el nuevo thriller con Diego Peretti

Diego Peretti volvió a la pantalla grande con una historia inquietante que combina suspenso, crisis económica y decisiones desesperadas. Se trata de La casa, el thriller argentino dirigido por Gustavo Triviño que viene sumando espectadores desde su estreno y logró posicionarse entre las películas nacionales más vistas de 2026.

Según informó el sitio especializado Otros Cines, la película superó los 30.000 espectadores en apenas 11 días y posteriormente se acercó a los 40.000. La producción propone una trama que comienza con un problema cotidiano, la pérdida del trabajo, pero rápidamente se transforma en una historia cargada de tensión y misterio.

De qué trata La casa, el thriller argentino protagonizado por Diego Peretti

La historia sigue a Hugo Vaca (Diego Peretti), un hombre que, después de trabajar durante más de dos décadas en una empresa multinacional, es despedido y queda atrapado en una situación económica cada vez más complicada.

Sin posibilidades de conseguir un nuevo empleo y presionado por las deudas, Hugo comienza a considerar una alternativa que jamás había imaginado: vender su propia casa para intentar recuperar la estabilidad financiera.

A través de un amigo, entra en contacto con un misterioso grupo de inversores que le ofrece comprar la propiedad, valuada en un millón de dólares, por la mitad de su precio.

Sin embargo, el acuerdo incluye una condición particular: Hugo podrá continuar viviendo en la vivienda hasta el día de su muerte.

Lo que inicialmente parece una solución a sus problemas económicos comienza a revelar aspectos inquietantes. A medida que conoce a los compradores, el protagonista descubre que detrás del negocio se esconden intereses mucho más oscuros.

Un acuerdo millonario que se transforma en una pesadilla

Uno de los principales atractivos de La casa es la manera en que convierte una situación reconocible en un relato de suspenso psicológico.

La pérdida del empleo, la incertidumbre económica y el temor a quedarse sin un hogar funcionan como punto de partida de una historia en la que el protagonista pierde progresivamente el control de su propia vida.

La vivienda, que debería representar seguridad y refugio, se convierte en el centro de un conflicto peligroso.

A partir de ese momento, Hugo queda involucrado en una trama de intereses y secretos que lo obliga a enfrentarse a situaciones cada vez más difíciles.

Quiénes integran el elenco de La casa

La película reúne a reconocidos actores del cine, el teatro y la televisión argentina.

Además de Diego Peretti, el elenco está integrado por César Troncoso, Fabián Arenillas, Guillermo Arengo y Mariano Argento.

La dirección y el guion están a cargo de Gustavo «Chus» Triviño, quien regresa al largometraje después de De martes a martes, estrenada en 2012.

La casa también formó parte de la competencia del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata de 2025, antes de su llegada comercial a las salas argentinas.

Dónde ver La casa, la película argentina con Diego Peretti

La casa se estrenó en los cines argentinos el 8 de octubre de 2026 y continúa con funciones en distintas salas del país.

El thriller tiene una duración aproximada de 112 minutos y está clasificado como apto para mayores de 13 años con reservas.

Con una trama que combina desesperación económica, misterio y suspenso, la película se suma a las producciones argentinas que buscan atraer al público con historias cercanas a la realidad, pero atravesadas por situaciones inesperadas.